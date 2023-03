La pilot alacantina Carmen Jordá, que va assolir una gran popularitat per les seves relacions amb Fonsi Nieto i Álex González, torna a acaparar titulars però no per la seva vida privada, sinó per haver atropellat presumptament en dues ocasions una dona a Marbella i haver fugit del lloc sense socórrer la seva víctima.

Tal com ha revelat aquest dijous en exclusiva ‘El programa de Ana Rosa’, l’esportista hauria suposadament atropellat de forma intencionada amb el seu cotxe la treballadora d’un centre estètic a la localitat malaguenya el 9 de març, i va abandonar el lloc a tota velocitat sense aturar-se a veure com estava la dona. El motiu, segons ha explicat la denunciant i també empleada d’aquest negoci, Carmen Jordá no volia pagar els 300 euros que costava un tractament que s’havia fet a la clínica. «El seu comportament va ser altiu i groller des del minut u en què va entrar al local», ha assegurat la presumpta víctima, que ja ha pres mesures legals contra la pilot. D’acord amb la denúncia, l’ex de Fonsi Nieto va atropellar en dues ocasions i de forma intencionada aquesta dona, que, tal com ha revelat el programa de Mediaset, té ferides lleus però arrossega conseqüències psicològiques d’aquest desagradable succés. Pel que sembla, Jordá hauria dit: «Si us estic atropellant, sortiu d’aquí», abans de fer marxa enrere amb el seu vehicle, un Maserati d’alta gamma, i tornar a atropellar-la desplaçant-la uns tres o quatre metres. La pilot alacantina encara no s’ha pronunciat públicament, i ha penjat el telèfon a la reportera d’‘Ana Rosa’ quan li ha preguntat què hi ha de cert en aquest doble atropellament intencionat.