Els Mossos d'Esquadra han denunciat aquesta nit a Figueres a dos homes per conduir sota els efectes de l'alcohol. En un control policial, un home és sancionat per donar positiu a la prova d'alcoholèmia. Com ell no pot continuar conduint en el seu estat, el denunciat decideix trucar a un amic perquè s'emporti el vehicle.

Quan arriba l'amic, els Mossos li fan la prova d'alcoholèmia i també dona positiu quadruplicant la taxa permesa (1,03 mg/l). Els agents el denuncien penalment. Els fets van passar aquest diumenge a Vilamalla. Cap a les quatre de la tarda, els agents van aturar un jove de 29 anys, que mai havia obtingut el permís de conduir i que va marcar una taxa de 0,53 mg/l. Quan el noi va trucar a un conegut perquè l'anés a buscar, qui es va presentar al control encara anava més borratxo que ell. Aquest diumenge a la tarda, els mossos van muntar un control entre la C-31 i el carrer Olot de Vilamalla. Cap a les quatre, els agents van aturar un conductor de 29 anys. El jove mai s'havia tret el carnet i, a més, havia agafat el volant anant borratxo. Quan va bufar per primera vegada va donar una taxa de 0,53 mg/l i quan li van repetir la prova, va marcar 0,51 mg/l. La policia el va denunciar i li va immobilitzar el vehicle. Aleshores, aquest noi va trucar a un amic perquè anés a recollir-lo. Al cap de poca estona, un jove de 32 anys va arribar al lloc on hi havia el control per endur-se l'infractor. Però ell mateix també va acabar denunciat. I no administrativament, sinó penalment. Quan el van veure arribar, els Mossos d'Esquadra ja se'n van malfiar. Per això, també van decidir fer-li la prova d'alcoholèmia. L'etilòmetre va marcar d'1,03 mg/l d'aire expirat; és a dir, molt per sobre del límit penal i quadruplicant la taxa permesa. Per això, els agents el van denunciar per alcoholèmia penal.