Els Mossos de Figueres han detectat en un mes cinc casos de persones que han denunciat en fals haver patit un robatori. En la majoria, les suposades víctimes van relatar que uns individus els havien fet una estrebada, però n'hi va haver un en què la denunciant va explicar que l'havien arribada a agafar pel coll abans de prendre-li els diners. Totes les denúncies es van interposar entre finals de desembre i al llarg del gener.

Durant la investigació, però, la policia va descobrir que les suposades víctimes havien fet una denúncia falsa. I per això, la mentida se'ls va girar en contra. Dues d'elles, un home i una dona de 31 i 43 anys, van acabar detingudes. També, per voler estafar l'asseguradora. I les altres tres, denunciades penalment.

Segons informen els Mossos, el primer cas va passar el 21 de desembre. Un home va denunciar a comissaria que un lladre l'havia agafat pel coll, l'havia immobilitzat i li havia robat 740 euros quan caminava pel carrer Pujades de Figueres. L'home va explicar que, a més de la recaptació, el lladre s'havia endut productes que tenia per vendre.

Pocs dies després, el 28 de desembre, una dona va denunciar que quan estava a la Rambla de Figueres, li havien estrebat la ronyonera (on hi duia 1.000 euros de la recaptació). En tots dos casos, els Mossos van descobrir que les suposades víctimes havien mentit. Per això, els van detenir per simulació de delicte. A més, a l'home també el van acusar d'estafa, perquè havia volgut engalipar la seva companyia asseguradora.

En un aparcament i a l'estació

A més d'aquests arrestos, els mossos de Figueres també han denunciat tres persones més per presentar una denúncia falsa. El 26 de desembre, un matrimoni va anar a comissaria per dir que els havien estrebat una bossa de mà on hi portaven 800 euros (entre diners i objectes diversos). Segons van explicar, el robatori va passar en un aparcament públic a Llançà, i els lladres van actuar amb violència.

I el 27 de gener, un noi va explicar a la policia que li havien donat una empenta molt forta quan baixava del tren a Figueres. Va relatar que havia anat per terra i que un lladre li va robar la motxilla, on hi duia un portàtil valorat en 2.500 euros, i va fugir del lloc.

Inicialment, en tots dos casos els mossos van obrir una investigació per robatori amb violència. Però al final, van veure que allò que havien explicat les víctimes no era el que havia passat. En el primer cas, el matrimoni va patir un robatori. Però no amb violència, sinó al cotxe que tenien aparcat. I en el segon, el jove va quedar-se adormit a dins del vagó i algú va aprofitar per cometre el furt.

Per això, els mossos els van acabar denunciant a tots tres per simulació de delicte.