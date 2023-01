L'Ajuntament de Vilademuls (Pla de l'Estany) ha denunciat als Mossos d'Esquadra que un o diversos vàndals es dediquen a talar arbres amb la intenció clara que caiguin damunt instal·lacions municipals.

D'ençà de la setmana passada, hi ha hagut vuit arbres que han aparegut serrats. Tres al dipòsit municipal d'aigua de Sant Baldiri i els altres cinc al cementiri municipal. Aquí, fins i tot, els Bombers van haver d'intervenir-hi per evitar que caigués la paret perimetral. L'alcalde, Àlex Terés, assegura que això és el que li faltava "per veure" i critica que els actes vandàlics suposen també "risc per a les persones", perquè en alguns casos qui ho fa deixa el tronc serrat sense que arribi a caure, en espera que el vent l'arrossegui i l'escapci.

L'Ajuntament denuncia que qui hi ha al darrere d'aquest tala "indiscriminada d'arbres" ho fa amb l'objectiu clar "de malmetre les infraestructures públiques del municipi". L'alcalde explica que algú amb una serra mecànica els tala a consciència, "dirigint la inclinació del tall perquè, quan l'arbre caigui, ho faci en aquella direcció concreta i caigui damunt les instal·lacions".

D'ençà de la setmana passada, s'han trobat vuit arbres talats en dos punts del municipi. Tres d'ells estaven a la zona on hi ha el dipòsit municipal d'aigua de Sant Baldiri. En aquest cas, els arbres van provocar desperfectes a l'estructura externa del dipòsit i, com diu l'alcalde, "per sort" no el van arribar a rebentar. "En un dels casos, l'arbre tenia un tronc d'uns 70 centímetres de diàmetre, però gràcies a Déu allò que va tocar el dipòsit va ser la capçada", concreta Terés.

Els altres cinc arbres talats es van trobar a la zona del cementiri. En aquest cas, en dos actes vandàlics diferents. Un dia se'n van serrar tres, i un altre dos més. Terés explica que dos dels troncs van "entrar ben bé a dins del cementiri" i que, fins i tot, els Bombers van haver de desplaçar-s'hi per poder retirar l'arbrat de manera segura i evitar que caigués la paret perimetral.

L'alcalde critica que aquests actes vandàlics no només poden fer danys a infraestructures municipals, sinó també a les persones. "En alguns casos, els deixen talats però sense que arribin a caure en espera que ho facin quan bufi vent; això suposa un risc evident", afirma Terés.

Un individu sol

Segons informa l'Ajuntament de Vilademuls, els investigadors treballen amb la hipòtesi que un sol individu estigui al darrere d'aquesta sèrie d'actes vandàlics. "En tots els casos, la tala dels arbres s'ha fet amb una motoserra", explica el consistori.

Terés diu que els Mossos d'Esquadra augmentaran el patrullatge per intentar localitzar el brètol, però també demana col·laboració ciutadana perquè, si algú veu un individu sospitós talant arbres, avisi de seguida el consistori. "Com a alcalde em pensava que ho havia viscut tot; això és el que em faltava per veure", critica Àlex Terés.

L'alcalde també és conscient que l'extensió del municipi fa "més complicat" poder atrapar qui hi ha al darrere dels vandalismes. "Vilademuls té dotze pobles, arreu del terme municipal hi ha nou dipòsits d'aigua i, per fer-se'n una idea, la densitat de població és de catorze habitants per quilòmetre quadrat", conclou.