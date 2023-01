La prèvia del partit que va enfrontar diumenge passat a Atlètic de Madrid i Barça va estar entelada per una brutal baralla entre ultres, que va tenir lloc a les rodalies de l'estadi Metropolitano. Una batussa multitudinària en la qual es van utilitzar pals i porres extensibles. I diversos dels participants van propinar una brutal pallissa a un dels seus adversaris, caigut a terra, que va rebre una pluja de puntades de peu i cops de fins a set persones.

Curiosament, tot i que els seguidors radicals de tots dos equips mantenen una forta rivalitat, aquesta baralla no va implicar els ultres del Barça, sinó tan sols a aficionats de l'equip local. Dues faccions enfrontades de l'afició de l'Atlètic de Madrid van ser les que es van protagonitzar aquesta baralla. El Periódico de España, diari del mateix grup editorial de l'EMPORDÀ, ha pogut esbrinar que el succés el van protagonitzar membres del Frente Atlético contra integrants de Suburbios Firm, una escissió d'ultres matalassers radicals, segons han confirmat fonts policials.

La baralla es va produir a la tarda, abans del partit, a la porta d'un bar en el qual es reuneixen els membres d'aquesta última facció. Segons han confirmat aquestes mateixes fonts policials, no es tracta d'una lluita de poder entre bàndols que vulguin controlar la grada atlètica, sinó una qüestió "territorial". El trasllat del Vicente Calderón al Wanda va provocar que aquestes faccions ultres triessin nous bars per reunir-se abans dels partits. I tots dos han establert les seves bases en bars molt pròxims entre si.

"En realitat van ser els del Frente Atlético els que van anar a buscar a l'altre bàndol", expliquen aquestes fonts, apuntant que les tavernes en les quals es reuneixen totes dues faccions es troben relativament a prop. Així, el bàndol més nombrós es va plantar en el bar en el qual s'ajunten els membres de Suburbios Firm, en un carrer al sud del barri de Canillejas, molt prop de l'estadi.

En el vídeo, al qual ha tingut accés El Periódico de España, s'aprecia com, després de començar les hostilitats, hi ha una desbandada general als voltants del bar. Un dels participants, pertanyent al Frente Atlético, és atacat per tres homes i cau a terra. Aquest moment és aprofitat per diversos ultres rivals, que se sumen a ventar-li tota mena de cops. Entre set persones l'envolten i li propinen una brutal pallissa: pals, porres extensibles i puntades de peu.

Suburbios Firm, la facció ultra que va sortir victoriosa de la batussa, és coneguda per la seva ideologia d'extrema dreta. El seu líder és conegut com 'El Ratilla', i tant ell com els seus fidels haurien sortit del Frente Atlético per desavinences entre bàndols, segons va avançar en el seu moment El Español, que va informar que van ser expulsats del Frente Atlético per la seva proximitat amb el Ultras Sur, els radicals del Reial Madrid.

I és que Suburbios Firm compta amb llaços amb ultres d'altres equips, com és el cas de Supporters Gol Sur, els seguidors més radicals del Betis. De fet, Suburbios Firm i Supporters Gol Sur es van reunir a l'estadi d'Anoeta, a Sant Sebastià, en l'últim desplaçament del conjunt sevillà a terres donostiarres per jugar contra la Reial Societat. Diversos usuaris de les xarxes socials van denunciar a l'octubre que un grup d'individus amb estètica ultra va estar cantant el 'Cara al sol' al barri d'Amara en les hores prèvies al Reial Societat-Betis.

No són els únics vincles que tenen els membres de Suburbios Firm. També són pròxims a altres grups d'ultradreta que no estan vinculats amb el futbol i on coincideixen elements radicals de diversos equips. És el cas de Juventudes Canillejas, una formació d'extrema dreta que va participar en una protesta homòfoba que va tenir lloc a Chueca el setembre de 2021, segons han confirmat fonts pròximes a aquests grups.

Fonts policials han confirmat que no s'ha presentat cap denúncia sobre aquest tema a comissaria, malgrat admetre que tenen constància de la baralla. El Samur afirma que cap dels apallissats va ser atès pels serveis d'Emergències per ser tractat pels cops rebuts. "És una pràctica habitual en el món dels radicals del futbol, no denunciar i intentar que aquest tipus de conflictes es quedin sempre en l'àmbit dels ultres. Són diferències que es resolen al marge de la llei", apunta una font experta en les faccions radicals del futbol espanyol. Aquestes mateixes fonts auguren que "no serà l'últim enfrontament que tinguin aquests dos bàndols".