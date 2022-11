Els Mossos d'Esquadra han activat un cercador amb els 476 webs fraudulents identificats que haurien estafat a unes 17.000 persones a tot l'Estat amb criptomonedes, arran de la xarxa criminal internacional desarticulada a principis d'aquest mes al costat de la Guàrdia Civil i les policies d'altres set països europeus.

Segons informa aquest dijous la policia de la Generalitat, amb l'activació d'aquest cercador al web dels Mossos es pretén donar a la ciutadania les eines necessàries per prevenir estafes o per saber si s'ha estat víctima d'aquest entramat criminal transnacional que va perpetrar estafes financeres massives a través d'aquests webs investigats.

Així, des d'aquest dijous, la pàgina web dels Mossos, en l'apartat Serveis i Tràmit, disposa d'aquest cercador per consultar el llistat de webs fraudulents, encara que adverteix als ciutadans que el fet que una web no estigui a la llista no vol dir que sigui segura per realitzar inversions ja que pot no haver estat detectada durant la investigació policial.

Més de 17.000 persones poden haver estat víctimes a Espanya d'aquesta xarxa criminal internacional d'estafes amb criptomonedes, que hauria obtingut beneficis de 2.400 milions d'euros, desarticulada a Albània, epicentre de l'organització, i altres països europeus en una operació coordinada per Eurojust.

El modus operandi de l'organització criminal era molt concret: uns falsos brokers contactaven amb potencials víctimes des de centres de trucades situats a Albània, els quals simulaven tenir un gran coneixement del món de les finances i oferien grans beneficis a partir de petites inversions.

En realitat, es tractava d'autèntics estafadors que enganyaven a les seves víctimes mitjançant tècniques d'enginyeria social perquè realitzessin inversions en plataformes web controlades per l'organització criminal.

Les inversions inicials eren de 250 euros i, després, els falsos brokers informaven a la víctima de suposats grans beneficis, amb el que es guanyaven la seva confiança perquè dipositessin més diners.

Quan l'inversor-víctima volia detreure tot o part dels beneficis obtinguts, l'estafador li demanava més diners per poder retirar els fons amb diferents excuses, com el pagament d'impostos o suposades fallades del sistema.

En cas de no aconseguir més inversió per part de la víctima, l'organització criminal accedia a la seva informació bancària personal i buidaven tots els seus comptes.

Durant la investigació d'aquesta banda, els Mossos van detectar centenars de webs fraudulents utilitzats pels estafadores per captar a les seves víctimes, que ara els ciutadans poden consultar amb aquest cercador.

En el cas que el web utilitzat per una persona aparegui en aquest llistat, els Mossos aconsellen acudir a una comissaria de la policia catalana per interposar una denúncia.

Fins al moment, el balanç del dispositiu policial desplegat els dies 8 i 9 de novembre a Albània, en el qual van participar una trentena d'agents dels Mossos i la Guàrdia Civil, és de sis centres de trucades desmantellats i la detenció dels dos màxims responsables de l'organització.