La Guàrdia Urbana de Figueres va arrestar aquest diumenge un veí de la ciutat que duia al cim tres tipus de substàncies estupefaents.

Això va succeir al carrer Taure del barri de la Marca de l'Ham, on una patrulla va aturar un home i en l'escorcoll li va trobar: 14,61 grams d’heroïna, 5,31 grams d'haixix i 11 pastilles de metadona. Arran d'estar en possessió dels estupefaents va acabar detingut per un delicte contra la salut pública, per tràfic de drogues.

La setmana passada en aquest mateix carrer de Figueres, la policia va detenir un camell que duia diverses dosis de cocaïna i diners.

El dia abans, el dissabte de matinada, el mateix cos policial va realitzar un servei específic a la plaça del Sol, zona on es concentra bona part de l'oci nocturn.

Aquest dispositiu va acabar amb tres denúncies per tinença de drogues i tres més per vulnerar l'ordenança de civisme i convivència. En el control dels conductors de vehicles: un d'ells va donar positiu en drogues i també, va registrar-se una alcoholèmia positiva. Al mateix temps, la Guàrdia Urbana va retirar dos vehicles, que van ingressatr al dipòsit.