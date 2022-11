La secció tercera de l'Audiència de Girona ha absolt l'acusat que s'enfrontava a 18 anys de presó per agredir sexualment les filles de 13 i 16 anys de la seva parella a Orriols entre els anys 2017 i 2021. La sentència resol que no hi ha proves que "corroborin" el relat de les menors i que, en el cas de la víctima de més edat, no es pot concloure que les abraçades i la petició de petons que feia el processat fossin actes amb "contingut sexual". "La sala no compta amb elements probatoris suficients per enervar la presumpció d'innocència de l'acusat i que acreditin, més enllà de tot dubte raonable, la realitat els fets objecte d'acusació", argumenta el tribunal.

"No existeixen elements de corroboració que permeti al tribunal arribar a la convicció que, en aquella casa, l'acusat abusava habitualment de les filles de la seva parella sentimental, tal com es suggereix", conclou la sentència de la secció tercera de l'Audiència de Girona de la que ha estat ponent el magistrat Gonzalo Escobar.

La fiscalia i l'advocat de les víctimes sostenien que havia agredit sexualment les fillastres. L'acusaven de tres delictes d'agressió sexual, un amb introducció de membres corporals, i sol·licitaven 18 anys de presó.

Les acusacions recollien tres episodis. El primer hauria tingut lloc l'any 2017 quan una de les germanes tenia entre 16 i 17 anys. Segons el relat de la menor, el processat la va acorralar a l'escala i la va intentar petonejar subjectant-la de la mandíbula. Uns mesos més tard, i mentre la noia estava a la seva habitació parlant per Skype amb el xicot, l'acusat va entrar. Les acusacions exposaven que la va empènyer al llit mentre intentava abraçar-la i tocar-li el cul.

La tercera agressió sexual, que afectava la més petita, hauria tingut lloc el 28 de febrer del 2021. Segons van denunciar la nena, després de menjar, i quan estaven al llit per mirar la tele, l'acusat va aprofitar que l'adolescent dormia per ficar-li la mà per dins la roba, fer-li tocaments als genitals i penetrar-la amb els dits.

L'Audiència conclou que no hi ha proves per condemnar l'acusat. En el cas de la germana més petita, el tribunal retreu que els forenses no prenguessin mostres a la menor per intentar detectar restes epitelials i impossibilitessin així obtenir "una prova que brinda una gran fiabilitat": "De la mateixa manera que quan en un homicidi s'extremen tots aquests detalls, la gravetat d'aquests delictes mereix no escatimar esforços". La sala també lamenta no haver comptat amb declaracions que acreditin que, arran dels fets, la nena va haver de deixar l'escola i canviar de casa perquè estava molt afectada: "Podria resultar corroborador comptar amb informes professionals que avalin la pertorbació patida pels fets relatats".

En relació als fets denunciats per la germana gran, el tribunal apunta que no només hi ha els mateixos "problemes de corroboració", sinó que, a més, no es pot acreditar que els presumptes tocaments fossin "actes amb contingut sexual".

"Si, a més, es té en compte que ells mateixa ha manifestat que no volia que la seva mare refés la relació amb l'acusat i ha manifestat a les psicòlogues de l'equip tècnic la seva animadversió cap a ell, els dubtes raonables sobre la influència d'aquests factors en la reinterpretació dels fets comporten que la sala no pugui afirmar, amb la certesa que exigeix tota condemna penal, que aquells comportaments tinguessin un contingut sexual clar", argumenta l'Audiència que conclou que, per això, "no han quedat degudament acreditats els actes denunciats".