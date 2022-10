La secció tercera de l'Audiència de Girona ha jutjat aquest dijous un acusat que s'enfronta a 18 anys de presó per agredir sexualment les filles de 13 i 16 anys de la seva parella a Orriols entre els anys 2017 i 2021. La fiscalia i l'acusació particular sostenen que el processat va fer tocaments en dues ocasions a la víctima de més edat i que el 28 de febrer del 2021, aprofitant que estava al llit mirant una peli amb la més petita, li va introduir els dits a la vagina.

L'acusat diu que és "mentida" i assegura que era la víctima de 16 anys qui se li insinuava i intentava tenir contacte sexual amb ell. També ha dit que no entén per què l'altra menor el va denunciar. Les víctimes han declarat a porta tancada.

L'acusat i la mare de les víctimes van mantenir una relació de parella que va durar uns vuit anys i, durant uns cinc anys, van conviure amb les filles de la dona i també van tenir una filla en comú.

La fiscalia i l'advocat de les víctimes l'acusen d'haver agredit sexualment les fillastres. Segons recullen els escrits, l'any 2017, quan una de les víctimes tenia entre 16 i 17 anys, el processat la va acorralar a l'escala i la va intentar petonejar subjectant-la de la mandíbula. Uns mesos més tard, i mentre la menor estava a la seva habitació parlant per Skype amb el xicot, l'acusat va entrar. Les acusacions exposen que la va empènyer al llit mentre intentava abraçar-la i tocar-li el cul.

La víctima ha declarat a porta tancada. El seu xicot ha explicat al judici que va sentir com el processat li reclamava a l'adolescent que l'abracés i que li fes un petó i va sentir fressa de forcejament però no va poder veure res perquè en aquell moment no estaven davant la càmera.

L'acusen d'un tercer episodi el 28 de febrer del 2021. Després de menjar, el processat es va estirar al llit amb la parella, la filla en comú que tenia 4 anys i la fillastra de 13 per mirar una pel·lícula. Fiscal i advocat de la família indiquen que l'acusat va aprofitar que l'adolescent dormia per ficar-li la mà per dins la roba, fer-li tocaments als genitals i penetrar-la amb els dits. La nena es va despertar i es va girar, aconseguint així que retirés la mà. Tot i això, va continuar fent-li tocaments a la zona dels pits.

L'acusat ho nega i assegura que tot és "mentida". Durant la declaració, ha afirmat que la fillastra més gran l'"assetjava" i intentava tenir contacte sexual amb ell. De fet, ha dit que l'adolescent se li llançava a sobre i es passejava despullada per davant seu. En relació a l'altra menor ha subratllat que no sap per què el va denunciar. El processat ha assegurat que la relació amb la seva exparella i amb les nenes va ser "molt bona" al principi però que es va anar deteriorant per discussions i disputes econòmiques.

La fiscalia i l'advocat de les víctimes l'acusen de tres delictes d'agressió sexual, un amb introducció de membres corporals, i sol·liciten 18 anys de presó, 10 anys de llibertat vigilada i que no es pugui apropar a menys de 500 metres ni comunicar-se amb les víctimes durant 8 anys. En concepte de responsabilitat, volen que indemnitzi les víctimes amb 40.000 euros pels danys morals.

A més, en cas de condemna, també demanen que l'expulsin del país un cop complertes dues terceres parts de la condemna o quan accedeixi al tercer grau o a la llibertat condicional. L'acusat és originari del Marroc.

La defensa demana l'absolució. el judici ha quedat vist per a sentència.