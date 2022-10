Leidy Vanesa tenia només 17 anys quan va desaparèixer de camí a casa d'una amiga de la família, on havia d'anar a menjar en sortir de l'institut, a València, el 2 de juny de 2008. Tres mesos després, el 20 de setembre d'aquell mateix any, el seu cadàver va ser localitzat enterrat en un paratge de Macastre. L'autòpsia va determinar que la menor havia estat assassinada a cops, després de patir un "sever traumatisme en el crani".

Les perquisicions de la Policia Nacional van portar a la detenció del padrastre de l'adolescent com a presumpte autor del crim i el jutjat va prendre declaració com investigades a tres persones més: dos homes als qui presumptament el padrastre va pagar per ajudar-lo a desfer-se del cos i fins i tot a la mare de la nena com a suposada encobridora. No obstant això, la causa va ser sobreseguda provisionalment a l'espera de localitzar a un quart sospitós, el cap d'Omar P. M., amb el qual es trobava treballant en una reforma a l'avinguda del Port de València el dia de la desaparició de la seva fillastra.

Catorze anys després d'aquest assassinat sense resoldre, el Jutjat d'Instrucció número tres de Requena va reobrir el passat 22 de juliol el cas, tal com va informar en exclusiva Levante-EMV, del mateix grup editorial de l'EMPORDÀ. Finalment, va haver de ser la mare de la víctima qui, rastrejant les xarxes socials, localitzés a l'investigat l'absència del qual va portar a l'arxivament de la causa en el seu moment. "Espero que la Justícia, almenys aquesta vegada, sí que m'escolti i que tot surti a la llum. I que el monstre que va fer això amb la meva filla no quedi impune".

Yenni no té dubtes sobre qui va assassinar a la seva filla Leidy. "El pare de les meves filles, no tinc res més a dir", respon categòrica. Sobre les acusacions inicials que es van abocar sobre ella com a suposada encobridora afirma: "Jo no estava encobrint a ningú, m'ha manipulat a la seva manera. Vaig viure amb un psicòpata durant molts anys i no me'n vaig adonar".

"Em vaig posar una careta, perquè no vaig pensar que una persona amb la qual he viscut tants anys, amb la qual he criat a una nena des dels vuit mesos hagués estat capaç de fer una cosa així", confessa per no haver-se donat compte molt abans del perill que corria la seva filla, i al mateix temps preocupada perquè una de les tres filles en comú que té amb el presumpte assassí de Leidy viu amb el seu pare a Bilbao.

"Si el teu pare t'arribés a pegar o se sobrepassés amb tu, m'ho explicaries?", li pregunta a la menor quan pot conversar amb ella. "És el primer que faria, trucar-te". Aquesta resposta i la creença que no s'atreviria a fer-li alguna cosa a una filla biològica, és l'única cosa que aconsegueix tranquil·litzar-la.