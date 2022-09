Un accident de trànsit a l'N-II a Pont de Molins s'ha saldat aquest matí amb un ferit.

El sinistre viari ha tingut lloc cap a tres quarts de nou a l'altura del quilòmetre 164 de la Nacional en sentit la Jonquera.

Per causes que es desconeixen, el cotxe ha patit una sortida de via.

A lloc s'hi han desplaçat els Mossos d'Esquadra de Trànsit, el SEM i Bombers. Aquests últims han desconnectat bateries del vehicle afectat.

Segons el Servei Català de Trànsit (SCT), la persona afectada ha resultat ferida de caràcter lleu. El SEM l'ha evacuat amb ambulància a l'hospital comarcal de Figueres.

El succés no ha causat afectació viària.