Els Mossos d’Esquadra de la comissaria de la Bisbal d’Empordà informen que el dia 21 de setembre van detenir un home de 21 anys com a presumpte autor d’un delicte d’estafa i falsificació de document mercantil.

El cos policial va rebre el dia 16 de setembre una denúncia per estafa d’una persona que havia patit danys a la teulada del seu habitatge durant la pedregada del dia 30 d’agost que va afectar la població de la Bisbal.

Per fer la reparació, la víctima va contactar amb una empresa especialitzada en reparació de teulades i que s’anunciava amb tríptics propagandístics pel carrer. Aquesta empresa li va fer un pressupost verbal que ascendia a 3.800 euros.

Un cop finalitzada la reparació, el presumpte estafador va reclamar 1.000 euros més amb l’excusa que la feina havia estat més complicada del previst. A més, el denunciant va comprovar que s’havia facturat material no utilitzat i, en realitat, els operaris no havien impermeabilitzat ni fixat les teules, només les havien sobreposat a la teulada malmesa.

El passat dimecres es va aconseguir localitzar i detenir un dels autors a la Bisbal.

Els agents també van comprovar que la factura presentada per l’empresa de l’arrestat és falsa i per aquest motiu també se l’investiga per un presumpte delicte de falsificació de document mercantil.

La investigació no es dona per finalitzada, ja que no es descarten més afectats i que es practiquin més detencions.

El detingut, a qui no li consten antecedents, va declarar davant de la policia i serà citat pel jutjat instructor de la causa.