Els Mossos d'Esquadra han detingut dues persones, un home i una dona de 54 i 59 anys, com a responsables d'un cultiu amb 778 plantes de marihuana en una casa de Peralada. Els atribueixen un delicte contra la salut pública, tràfic de drogues i un de defraudació del fluid elèctric. Els fets es remunten a una investigació que va començar a principis de setembre quan la policia va saber que en una finca de la urbanització Club de Golf Peralada podia haver-hi una plantació indoor. Els agents van detectar que tenia un elevat consum d'electricitat i que la instal·lació estava connectada de forma fraudulenta a la xarxa elèctrica de distribució.

Els mossos van entrar i registrar la casa dijous passat i hi van trobar el cultiu. També hi van localitzar 13,4 kg de cabdells de marihuana, 6.040 euros en efectiu i fulls de comptabilitat on es mostraven les compres de material per les plantacions.

Les diferents estances comptaven amb una infraestructura perfectament muntada per tal d'afavorir el ràpid creixement de les plantes. Entre altres, es va intervenir làmpades, transformadors, filtres de carbó, splits, ventiladors i aparells d'aire condicionat.

Els agents van arrestar l'inquilí de la casa i la treballadora de la immobiliària que hi havia llogat perquè van descobrir que també participava en el negoci.

Després de passar a disposició judicial, els detinguts van quedar en llibertat amb càrrecs.