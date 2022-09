El jutge ha dictat presó provisional, comunicada i sense fiança per al detingut dimecres pels Mossos d'Esquadra per l'apunyalament mortal d'un home a Masarac, partit judicial de Figueres, informa el TSJC en un comunicat aquest dissabte.

La resolució del Jutjat de Primera Instància i Instrucció 6 de Figueres, recollida per Europa Press, dicta presó per al detingut (sense antecedents penals) per un presumpte delicte d'assassinat amb traïdoria.

El jutge veu risc de fugida per la condemna a què s'exposa i perquè el detingut és un gambià que és a Espanya de manera irregular, per la qual cosa "és possible inferir i pensar que podrà abandonar el seu actual parador per evitar l'acció de la justícia, la celebració de judici i el compliment de la pena".

La resolució constata que l'home va reconèixer durant la reconstrucció dels fets haver assestat la punyalada mortal a la víctima, però amb "una versió i explicació que no resulta mínimament plausible i creïble".

Segons relata la resolució, presumptament el detingut va entrar dimecres a la nit a la casa i habitació que compartia amb la víctima per continuar una discussió que havia començat allà mateix a la tarda: va treure de la seva pròpia llitera un ganivet de cuina que tenia amagat, el va apunyalar en el tòrax provocant-li la mort gairebé en l'acte i va fugir.