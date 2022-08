Trànsit informa d'aturades i retencions en diferents punts de l'Alt Empordà aquest dissabte 13 d'agost per l'augment de la mobilitat de l'estiu a mesura que s'apropa el dia 15 d'agost, i seguint també la tendència en augment que s'ha fet palesa ja al llarg d'aquesta passada setmana.

A la Jonquera, en sentit nord, tant l'AP-7 com l'N-II estan afectades per les retencions, amb gairebé 7 quilòmetres d'aturades a l'autopista. En el cas de la Carretera Nacional, són 3 els quilòmetres afectats.

També s'han creat retencions a l'N-260 a Llançà, en direcció a Portbou al llarg de 4 quilòmetres.

Es recomana màxima precaució a les carreteres amb els avisos del servei meteorològic per l'alerta de pluges per aquesta tarda, i seguir els consells de Protecció Civil per evitar cops de calor a les carreteres i mantenir-se hidratat al llarg d'aquests dies de temperatures elevades.