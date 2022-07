L'incendi que aquest divendres al migdia s'ha declarat a Castell d'Aro (Baix Empordà) ja afecta unes 35 hectàrees, segons l'última actualització provisional dels Agents Rurals. A hores d'ara, hi ha 49 dotacions terrestres i 14 mitjans aeris dels Bombers treballant a la zona. El foc, que ha començat al fons d'un barranc ha pujat fins a la carena de la muntanya i estan provocant focus secundaris al flanc esquerra, cap al barranc del Canyet. Les flames han obligat a evacuar la urbanització Les Teules de Santa Cristina d'Aro per la proximitat del fum i a confinar la de Can Manel de Castell d'Aro. De moment, no hi ha cap ferit.