La Policia Nacional, la Guàrdia Civil, Inspecció de Treball i les policies locals de Llançà i Platja d'Aro han obert sis expedients per infringir la normativa d'estrangeria després de controlar diversos establiments d'aquestes dues poblacions de la Costa Brava. L'objectiu d'aquest dispositiu policial era prevenir i detectar delictes relacionats amb l'explotació laboral. A més, en l'operatiu s'ha identificat a 27 persones estrangeres per saber si tenien els papers en vigor. En una de les inspeccions es van trobar amb una persona que tenia un decret d'expulsió en vigor.

Per la seva banda, la Guàrdia Civil s'ha emportat una gran quantitat de productes d'estètica per incomplir amb la normativa fiscal. Inspecció del Treball ha obert un expedient contra un dels establiments que tenia treballadors sense donar d'alta. Per últim, a Platja d'Aro van trobar una víctima i el seu agressor, que tenia una ordre d'allunyament en vigor. La policia local es va fer càrrec d'aquest últim cas.