Aquesta matinada ha cremat tota la planta baixa d'una casa deshabitada al veïnat de Tapis, al terme municipal de Maçanet de Cabrenys. No hi ha ferits, només danys materials.

Els Bombers han rebut l'avís cap a tres quarts de cinc de la matinada i s'hi han desplaçat quatre dotacions. A causa de la gran quantitat de llenya que es guardava a l'interior de l'edifici, les tasques d'extinció han durant unes dues hores.

Es tracta d'una casa on no hi viu ningú i que es troba en mal estat, segons ha informat el cos d'emergències. Tot i això, l'alcaldessa del municipi ha desmentit que es tracti d'un edifici abandonat.