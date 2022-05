La Guàrdia Urbana de Figueres ha detingut un conductor per tràfic de drogues.

El van enxampar transportant 2,2 quilos de cabdells de marihuana. A més li van intervenir, 420 euros en bitllets.

Els fets es van produir aquest dissabte, la Guàrdia Urbana en el marc d'un control va aturar un vehicle amb matrícula francesa que circulava per l'avinguda de Salvador Dalí.

En aquest hi anava només el conductor. Els policies van identificar-lo i van escorcollar el vehicle. Hi van trobar els 2,2 quilos de droga així com diners.

Davant dels fets, els agents van detenir l'únic ocupant del vehicle: un jove de 24 anys, que va quedar acusat de ser el presumpte autor d'un delicte contra la salut pública, per tràfic de drogues, segons informa el cos policial.