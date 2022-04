El Servei Català de Trànsit ha informat que, aquest divendres al matí, s’ha registrat un sinistre viari mortal al punt quilomètric 40,5 de l’AP-7 a l’altura de Bàscara. Els Mossos d’Esquadra han rebut l’avís a les 06.14 h. Per causes que encara s’estan investigant, un home ha abandonat el seu vehicle, ha creuat l’autopista i ha sigut atropellat per un camió. A conseqüència del xoc ha mort.

Arran de la incidència, s’han activat diverses patrulles dels Mossos d’Esquadra i dues ambulàncies del Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM). Quant a l’afectació viària, en sentit França només hi havia un carril obert. La circulació s’ha normalitzat a les 08.13 h. Ingressat a l'UCI del Trueta després de ser atropellat a l'AP-7 a Garrigàs Aquest dimecres, 30 de març, va tenir un fet semblant a l'AP-7, a l'alçada de Garrigàs, amb una persona atropellada que va ser ingressada a l'UCI de l'Hospital Josep Trueta de Girona. Amb aquesta víctima, són 33 les persones que han mort en accident de trànsit enguany a la xarxa viària interurbana de Catalunya.