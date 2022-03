La Guàrdia Civil ha detingut tres homes a Garrigàs que circulaven per l'AP-7 amb gairebé 340.000 euros falsificats, anabolitzants, una pistola tàser i material de vigilància. Entre d'altres, manilles, llanternes, passamuntanyes i ulleres de visió nocturna. La detenció va tenir lloc aquest dissabte passat a la tarda. La Guàrdia Civil, que estava fent un servei rutinari a l'àrea de servei de l'Empordà, va veure el cotxe en què anaven els tres homes -tots, de nacionalitat polonesa- i els va semblar sospitós. Quan van escorcollar-lo, van trobar tot aquest material il·lícit. Els detinguts venien d'Alacant i circulaven per l'AP-7 en sentit nord, direcció cap a França.

Els agents van identificar-los i van escorcollar el vehicle. A dins, van trobar-hi tot de feixos de bitllets falsificats. En total, fins a 339.150 euros. A més dels diners, els tres homes també portaven una gran quantitat d'anabolitzants (en concret, 47 ampolles de testosterona, 216 pastilles i quinze pastilles de Viagra).

Per això, la Guàrdia Civil els va detenir per un delicte de falsificació de moneda i un altre contra la salut pública. A més, a l'interior del cotxe, els agents van trobar-hi material de vigilància divers, que com precisa la Benemèrita, "podria ser utilitzat per cometre alguna mena d'il·lícit penal".

Els detinguts portaven manilles policials, balises de seguiment, llanternes amb con policial, passamuntanyes, ulleres de visió nocturna i una pistola elèctrica. La Guàrdia Civil va traslladar les diligències del cas i els tres polonesos detinguts al jutjat d'instrucció de guàrdia de Figueres.