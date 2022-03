Un home de 46 anys va morir ahir ofegat després de ser engolit per les onades a Lloret de Mar.

La víctima va entrar a l'aigua per salvar el gos que havia estat arrossegat per l'aigua i no en podia sortir. Malgrat l'intent de salvament, l'home ja no en va sortir amb vida.

La víctima, veí de Lloret, estava passejant el gos malgrat el temporal marítim a la platja de Fenals quan el ca se li va anar cap a l'aigua, el va intentar treure però no en va sortir ja amb vida. El gos, en canvi, va sobreviure.

L'avís el va donar la parella de la víctima cap a un quart de deu i ràpidament es van desplaçar fins a la platja la Policia Local de Lloret -que van desplaçar el dron fins a la zona-, els Bombers, els Mossos d'Esquadra i la Guàrdia Civil.

L'home va aparèixer a la sorra, al mig de la platja, inconscient en ser retornat pel mar de fons que hi havia a la costa, segons fonts del cas.

Els Bombers i els efectius del SEM li van practicar les maniobres de reanimació durant tres quarts d'hora però ja no li van poder salvar la vida.

La policia judicial de la Guàrdia Civil s'ha fet càrrec del cas. Aviat, es farà l'autòpsia al cadàver per determinar les causes de la mort.

Per la seva banda, el SEM també va traslladar l’acompanyant de l’home en estat menys greu a l’Hospital de Blanes. També es va activar suport psicològic per als familiars.

Aquesta és la primera mort per ofegament de l'any a les comarques de Girona.

Alerta pel temporal

Ahir hi havia fort temporal marítim a la Costa Brava amb onades que van arribar a deixar pics destacats i això ha obligat a activar el pla Inuncat. A Lloret concretament, hi havia molt mar de fons. Protecció Civil de la Generalitat insisteix en la importància d’extremar les precaucions a la platja quan hi ha fort onatge i no acostar-se a la zona on trenquen les onades. També insisteix a respectar el tancament dels accessos a espigons i esculleres.