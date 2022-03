Els Mossos d'Esquadra de la comissaria de Badalona han detingut un home de 31 anys com a presumpte autor de cinc robatoris amb violència amb el mètode de l'escanyament. La investigació es va obrir el mes de febrer, després que entre el 13 i el 31 de gener hi hagués cinc robatoris en què l'autor va assaltar per darrere les víctimes, escanyant-les fins a deixar-les atordides o inconscients per manca d'aire.

En tots els casos, les víctimes eren dones o menors d'edat, i els atacs succeïen quan entraven en edificis, o al carrer. Agents de paisà van identificar i detenir el 13 de març el presumpte autor dels robatoris, que tenia antecedents, i que va entrar a la presó després de passar a disposició judicial.