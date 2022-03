Els Grups Operatius Especials de Seguretat (GOES) de la Policia Nacional han detingut a Empuriabrava un jove de 28 anys buscat per les autoritats franceses i sobre el que hi havia una Ordre Europea de Detenció i Entrega.

El jove, de nacionalitat francesa, era considerat per la policia com a "perillós". Se li atribueixen, entre altres, delictes d'extorsió, segrest i participació en organització criminal. Segons fonts policials, es coneix que formava part d'un grup de cinc persones. Un dels integrants va aparèixer mort després d'un segrest en el qual estava involucrat el detingut. Els fets es remunten a l'any 2018. Quan va ser detingut per la policia francesa, el jutge el va deixar en llibertat però imposant-li la prohibició de sortir de França. Una ordre que va incomplir refugiant-se a l'Alt Empordà. La detenció es va produir divendres 11 de març després que la Policia Nacional detectés la residència del jove a Roses. Degut a la gravetat dels delictes que se l'inculpen, es va requerir la intervenció dels GOES. El detingut va passar a disposició judicial l'endemà dissabte i el jutge va ordenar el seu ingrés al Centre Penitenciari de Puig de les Basses. Restarà a la presó figuerenca fins que pugui ser entregat a les autoritats franceses.