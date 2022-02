El Servei Català de Trànsit ha informat que aquest dilluns, 21 de febrer, a la tarda, s’ha registrat un sinistre viari mortal al punt quilomètric 0,3 de la carretera C-252 a l’altura de Figueres. Els Mossos d’Esquadra han rebut l’avís a les 17.41 h. Per causes que encara s’estan investigant, hi ha hagut una sortida de via d’una motocicleta. A conseqüència d’això, ha mort el conductor d’aquest vehicle.

Arran de la incidència, s’han activat cinc patrulles dels Mossos d’Esquadra, dues dotacions dels Bombers de la Generalitat i dues ambulàncies del Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM). El Servei Català de Trànsit recorda que el SIAVT (Servei d'Informació i Atenció a les Víctimes de Trànsit) es troba a disposició dels familiars i afectats per sinistres de trànsit els 365 dies de l’any per oferir-los un servei d'orientació i informació sobre els tràmits després del sinistre, conèixer els recursos existents, rebre informació sobre els drets que els reconeix la legislació vigent i el suport psicològic davant d’un sinistre de trànsit. S'hi pot contactar mitjançant el telèfon gratuït 900 100 268 i a través del web victimestransit.gencat.cat. Amb aquesta víctima, són 22 les persones que han mort en accident de trànsit enguany a la xarxa viària interurbana de Catalunya (dades provisionals).