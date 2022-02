L'Audiència de Girona ha revocat la retirada del carnet de conduir a l'investigat per l'accident del 10 d'octubre pel que va morir un jove de 19 anys que anava amb patinet elèctric a Empuriabrava. El tribunal estima el recurs de la defensa i argumenta que el jutjat d'instrucció no va motivar la decisió per adoptar la mesura cautelar. La sala desestima els recursos interposats per les acusacions particulars demanant que l'investigat ingressés a presó. A l'hora de descartar-ho, el tribunal qüestiona alguns dels delictes que li atribueixen i apunta que el sinistre "es va produir essencialment perquè el patinet no va respectar la senyal d'Stop i l'investigat no va poder evitar la col·lisió".

El 4 de novembre, el jutjat d'instrucció 7 de Figueres va acordar la retirada del carnet de conduir i compareixences periòdiques per al conductor que va atropellar i matar el jove que anava amb patinet a Empuriabrava el 10 de d'octubre. El mateix jutjat va descartar l'ingrés a presó que sol·licitaven les acusacions particulars, en nom dels familiars de la víctima, perquè consideraven que el conductor anava amb excés de velocitat, conduïa begut i va fugir sense socórrer la víctima

Tant la defensa com les acusacions particulars van recórrer la decisió del jutjat. La secció quarta de l'Audiència de Girona ha estimat el recurs interposat per la defensa, encapçalada per l'advocat Joaquim Bech de Careda, i ha deixat sense efecte la mesura cautelar de retirada el carnet de conduir. La interlocutòria, de la que ha estat ponent el magistrat Adolfo García Morales, argumenta que la decisió de privació del permís "reuneix dos problemes patents: la falta de motivació i la falta de perill veritable".

El tribunal argumenta que el jutjat va acordar retirar-li el carnet al·legant "exclusivament la gravetat dels fets investigats": "Gravetat que indubtablement podria dimanar de la mort d'una persona però potser no tant de l'examen concret de la conducta de l'investigat". La interlocutòria afegeix, però, que el jutjat no va exposar cap altre motiu per adoptar la mesura i que això fa que la decisió sigui nul·la.

Però més enllà d'aquest "defecte gravíssim i acceptant que l'acusat pogués tenir algun tipus de responsabilitat criminal derivada tant de l'abandonament del lloc com de la concurrència d'algun tipus d'imprudència", el tribunal també critica que la resolució no exposa quins riscos pretén minimitzar retirant-li el carnet: "No consta que l'acusat s'hagi vist involucrat en accions perilloses amb vehicles a motor, més enllà de la que deriva d'aquestes actuacions". A més, l'Audiència afegeix que, en aquest punt de la investigació, la qualificació jurídica "dista de ser clara".

L'Audiència recull que les acusacions particulars li atribueixen un "sense fi" de delictes al conductor com conducció sota els efectes de l'alcohol, homicidi per imprudència greu en la modalitat de notòria gravetat, conducció temerària i abandonament del lloc de l'accident. "Algunes de les infraccions que es pretén comeses o no concorren amb claredat meridiana o formen part d'un delicte de major complexitat, si és que aquest delicte concorre".

A la interlocutòria, el tribunal posa en dubte que el conductor del vehicle cometés un delicte d'homicidi per imprudència greu: "L'accident es produeix essencialment perquè el patinet no respecta la senyal d'Stop a la que també està sotmesa la seva circulació i l'investigat no pot evitar la col·lisió". En relació a l'excés de velocitat, l'Audiència exposa que no té una "base real" perquè "sense ser mesurada és una mera imaginació o sensació" i el tribunal també assenyala que el resultat de 0,38 mg d'alcohol per litre d'aire expirat "només determina una infracció administrativa, mai una infracció penal".

"Així les coses, les penes pels delictes imputables no resulten ja de la força pretesa", remarca l'Audiència que també descarta l'ingrés a presó del conductor perquè no aprecia risc de fugida, d'alteració de proves o de reincidència.

"No tenim cap dubte del dolor immens i inconsolable dels familiars per la mort d'un ésser estimat en unes circumstàncies tan sobtades com les que es deriven d'un accident de circulació. Ara bé, que això sigui així no permet modular al seu gust les veritables circumstàncies del sinistre per culpar absolutament l'investigat quan la mateixa víctima va intervenir amb la seva manera d'actuar en el resultat luctuós", conclou l'Audiència.