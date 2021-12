Dues joves de 19 i 21 anys i veïns de Tordera han mort aquest diumenge al matí en caure amb el cotxe a una riera de Sils (Selva). L'accident s'ha produït durant la matinada, però no ha estat fins a quarts de nou del matí que dos caçadors han alertat al trobar-se el cotxe bolcat.

Segons les primeres informacions, el cotxe anava per un camí de la zona, ha sortit de la via en un pas inundable i ha quedat de cap per avall dins la riera de Vallcanera. La zona de l'accident és una pista forestal en bon estat i la riera no baixa plena. El sinistre s'ha produït a tocar del polígon industrial de Can Cuca, just al costat d'un petit pont per on passa la via del tren.

Els cossos han estat rescatats per efectius dels Bombers que han fet ús de material d'aigua per poder treure els joves que havien quedat atrapats a dins. Tres dotacions dels Mossos d'Esquadra i diverses patrulles de la Policia Local de Sils també es troben a la zona de l'accident. Una grua ha acabat retirant cap a quarts d'onze el turisme amb el que s'han accidentat els dos nois.