Els Mossos d’Esquadra van detenir ahir dos homes, de 25 i 42 anys, de nacionalitat espanyola, com a presumptes autors d’un delicte contra la salut pública i un delicte de defraudació de fluid elèctric.

Els fets es van iniciar a principis de novembre quan els mossos van saber que en dos domicilis dels carrers Major i Francesc Gimeno de Figueres, s’hi podria cultivar marihuana. Immediatament, els agents van fer gestions per comprovar si realment existien aquestes plantacions indoor.

Aquest matí hem realitzat un altre dispositiu conjunt en el sector oest de la ciutat. Hem donat suport als Mossos d’Esquadra en dues entrades i perquisicions en les que s’han localitzat dues plantacions de marihuana pic.twitter.com/doaIl0oQcD — Guàrdia Urbana FIG (@GU_Figueres) 25 de noviembre de 2021

La investigació va concloure que als dos habitatges hi havia signes evidents de l’existència de possibles plantacions de marihuana.

Finalment, ahir es va fer una entrada i perquisició als domicilis, amb manament judicial, on es van localitzar 505 plantes de marihuana i divers material per facilitar el cultiu com focus, ventiladors, transformadors, filtres i aires condicionats. A més, també van comprovar que la instal·lació tenia l’escomesa de llum manipulada.

Davant les evidències, es va detenir els dos homes com a responsables de la plantació.

Els detinguts, amb antecedents, passaran durant les properes hores a disposició del jutjat d’instrucció en funcions de guàrdia de Figueres.