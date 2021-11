Noelia de Mingo va tornar a explotar el 20 de setembre i va apunyalar a dues persones en un supermercat del Molar (Madrid), el seu poble. Però aquesta vegada, segons els indicis recollits per CAS OBERT, el canal de recerca i successos dels diaris de Premsa Ibèrica, el motiu de la "descompensació" de l'esquizofrènia que pateix De Mingo no va ser la falta de medicació, sinó una notícia duríssima que va rebre poc abans de l'atac.

Fonts del cas expliquen que Noelia de Mingo va ser diagnosticada de càncer de mama i se li va comunicar que aquest tumor possiblement s'ha estès. Això explicaria la frase que li va dir a les dues forenses que la van entrevistar a l'hospital, després de ser detinguda: "m'és igual tot, feu amb mi el que vulgueu".

Les mateixes fonts van indicar que la doctora De Mingo, de 49 anys, es va negar des de llavors a sotmetre's a més proves ni a cap tractament després que se li trobessin "uns nòduls a la mama amb possible extensió". I que continua negant-se ara que està ingressada de nou en el centre psiquiàtric de Fontcalent (Alacant). "Ha començat a menjar i beure, però continua mentenint que no es tractarà del càncer", asseguren a aquest mitjà.

Desencadenant

La hipòtesi que el diagnòstic que pateix una altra malaltia greu fos el desencadenant del segon atac de Noelia de Mingo agafa pes amb els altres informes mèdics, que són anteriors al succés violent de fa dos mesos.

Així, el 3 de setembre, dues setmanes abans de l'atac, De Mingo va acudir a l'hospital Infanta Sofía, on, com cada mes, se li va realitzar un informe de seguiment sobre l'evolució de la seva esquizofrènia.

Ja llavors, el metge va escriure: “ha estat diagnosticada de càncer de mama i es nega a rebre tractament per a aquesta patologia”. I, afegia: “no es veu amb força per a suportar el dur procés diagnòstic i terapèutic” per lluitar contra el càncer.

Gran patiment

La notícia de la nova malaltia va haver de ser un cop fort per a Noelia de Mingo. Tant, que per primera vegada en anys, va parlar davant el seu metge de com se sentia: "per primera vegada en la meva consulta informa del gran patiment que va experimentar des que va cometre els actes violents pels quals va ser condemnada (l'any 2003). Durant tots aquests anys ha sentit rebuig i aïllament social absolut".

El forense que s'entrevistava amb Noelia cada tres mesos per controlar la seva evolució la va entrevistar i va realitzar un informe, datat el 29 de juny d'enguany. En aquest document no esmenta el càncer que pateix (llavors fins i tot no se li havia detectat), i per contra assenyala la seva actitud "col·laboradora" i que no presentava llavors símptomes "psicòtics actius".

'Dispara'm'

L'atestat de la Guàrdia Civil sobre l'incident del 20 de setembre també recull la nova malaltia de De Mingo i el seu rebuig a sotmetre's a més proves ni tractament contra el càncer que pateix. Fins i tot, que amb el ganivet a la mà i davant d'un policia va dir: "mata'm, dispara'm". Després, va tractar d'apunyalar-se abans que la detinguessin.

Les dues metges forenses que la van examinar després de l'atac incideixen en què no ha volgut tractar-se del càncer que se li va diagnosticar "fa un o dos mesos" i que Noelia de Mingo "relata inapetència per la vida" i presenta "una deixadesa completa de la seva persona", així com possible risc d'autolesionar-se.

En canvi, les dues doctores assenyalen que "no s'han trobat alteracions que parlin a favor de trobar-se en una fase aguda de la malaltia" (en al·lusió a l'esquizofrènia paranoide que pateix).

Primer atac

Noelia de Mingo va matar a tres persones i va ferir a altres quatre a la Fundació Jiménez Díaz on treballava a Madrid, l'any 2003. Diagnosticada d'esquizofrènia paranoide, va ser condemnada a 25 anys d'internament i va recuperar la llibertat el 2017. Des de llavors, ha complert rigorosament totes les prescripcions mèdiques. De fet, va rebre la injecció mensual del seu medicament antipsicòtic el 14 de setembre, a penes sis dies abans que ataqués a dues dones en un supermercat.

Ara està de nou en el centre psiquiàtric de Fontcalent, on va complir la seva primera condemna. A la seva arribada, va començar negant-se a menjar i a beure i el jutge va autoritzar l'1 d'octubre al fet que l'alimentessin per una sonda. També van haver de sotmetre-la a "subjecció mecànica temporal" per a evitar les seves resistències.

"Intranquil·la, apàtica"

L'últim informe psiquiàtric realitzat sobre ella apunta que la seva família va veure que des que li van detectar el càncer Noelia estava "més intranquil·la i apàtica". En aquest document s'explica que ara De Mingo "es mostra amable amb el personal i els funcionaris", però continua rebutjant "qualsevol contacte amb els metges”. Rebutja també sotmetre's a cap estudi sobre la seva nova malaltia, el càncer.

El diari El Mundo, que va avançar part del contingut de l'informe, va revelar que De Mingo va tenir un incident al supermercat fa dos anys quan no se li va aplicar un descompte per uns productes que havia comprat, i que des de llavors no havia tornat allà. Fonts del cas subratllen que és cert, però donen més rellevància a la possibilitat del càncer com a detonant de l'atac per dues dades: Noelia va intentar entrar abans en un altre establiment, ja amb el ganivet a la mà, i una vegada al supermercat va atacar primer a un home grananomenat Mateo, que no treballa allà. Va ser quan la propietària i després una empleada es van interposar quan ella les va atacar.