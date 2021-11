«Teniu menys d'un mes per monetitzar-me [pagar] o les oficines de Madrid faran BOOM. Esteu avisats». L'amenaça i l'extorsió van arribar des d'algun dispositiu ubicat a Espanya al compte central a Twitter de Youtube, que va avisar les autoritats dels Estats Units, incloent-hi l'FBI, tal com ha pogut saber CAS OBERT, el canal d'investigació i successos dels diaris de Prensa Ibérica. Els investigadors d'Interpol Washington van considerar les amenaces creïbles i van enviar llavors una nota informativa urgent a la policia espanyola en què afirmaven que «aquest individu representa una amenaça violenta per a les instal·lacions de Youtube».

Atacant suïcida

De fet, no seria la primera vegada que les instal·lacions de Youtube patien un atac criminal. El 3 d'abril del 2018, una dona anomenada Nasim Aghdam va entrar a la seu de Youtube a San Bruno, Califòrnia, i va disparar a tres persones, que van resultar ferides. Després, es va suïcidar. La dona acusava l'empresa d'evitar que els seus vídeos tinguessin més seguidors. La Unitat Central de Ciberdelinqüència de la Policia Nacional va obrir llavors una investigació per identificar el titular i usuari del perfil de la xarxa social Twitter.

Una pistola

Amb aquest precedent, els investigadors nord-americans es van prendre molt seriosament les amenaces que arribaven des d'Espanya. I més quan en altres missatges posteriors el 'youtuber' enfadat insistia i anunciava que, si no li pagaven el que reclamava, acudiria en taxi i armat a la seu madrilenya de Youtube, situada en dues plantes de l'edifici de la Torre Picasso, al passeig de la Castellana de Madrid. En una altra ocasió, fins i tot, va publicar la imatge d'una pistola per donar credibilitat als seus missatges. Responsables espanyols de Google, l'empresa propietària de Youtube, van acudir a la Unitat Central de Ciberdelinqüència, a Madrid, per declarar. Podria tractar-se d'un delicte d'amenaces i potser d'un altre de desordres públics, que comet qui afirma falsament que es produirà una situació de perill.

A casa dels seus pares

Poc temps després, els investigadors espanyols van localitzar el responsable de les amenaces. I es van sorprendre. Es tractava d'un adolescent català que vivia amb els seus pares a Barcelona. Una família de classe mitjana, un nano sense antecedents. El noi va anar amb el seu pare a la seu de la policia a Madrid, on va explicar que preferia declarar davant el jutge. La investigació policial va descobrir el mòbil de les amenaces. El noi tenia un canal a Youtube i no estava d'acord amb els diners que li pagaven pels seguidors que havia aconseguit. Des del 2018, l'empresa havia endurit les condicions de pagament per als creadors de continguts segons les pàgines vistes o la publicitat que aconseguissin. Alguns famosos 'youtubers' com El Rubius es van queixar llavors públicament del canvi de les regles de joc. L'11 de juliol del 2019 els policies li van prendre exploració com investigat en presència del seu pare. El noi va quedar a llibertat, acusat d'un delicte d'amenaces i la fiscalia de menors de Barcelona es va fer càrrec del cas. Finalment, l'assumpte ha sigut arxivat per considerar que el jove no era imputable.