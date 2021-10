La circulació de trens entre Caldes de Malavella i Maçanet de la Selva s'ha restablert poc abans de les sis del matí per una única via després de la topada d'un tren amb un arbre caigut aquest dilluns. Els tècnics d'Adif han acabat les tasques per possibilitar el transit de combois cap a un quart de sis de la matinada i el restabliment comporta una limitació de velocitat en un tram de 400 metres. La situació provoca una alternança de pas en el punt afectat que fa que els trens de les línies R11 i RG1 circulin amb afectacions que poden superar els 40 minuts.

L'accident va deixar 12 persones ferides lleus en un tren que duia 230 passatgers. Un d'ells va ser evacuat en helicòpter al Trueta perquè tenia dificultats per caminar i un altre va anar al Santa Caterina. El succés va tenir lloc poc abans d'una quart de cinc de la tarda i va obligar a interrompre la circulació per les dues vies.