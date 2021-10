Un tren de la línia R11 (Portbou-Barcelona) ha tingut un accident amb un arbre a l'alçada entre Caldes de Malavella i Sils. El tren amb trajecte de Portbou a Barcelona Sants de les 14:35h ha quedat amb la cabina del conductor sinistrada. L'atropellament s'ha produït cap a les quatre de la tarda i ha obligat a interrompre la circulació de trens en les dues vies.

El tren implicat transportava 230 viatgers, dels quals dotze han resultat contusionats de caràcter lleu.

Fins al lloc dels fets s'han traslladat 8 unitats terrestres i un helicòpter del SEM i 12 dotacions de Bombers.

Des de Renfe informen que s'està gestionant un servei alternatiu per carretera per avacuar els viatgers del tren i facilitar la mobilitat dels usuaris de les línies R11 i RG1. Sempre que sigui possible, els usuaris amb destí Figueres, se'ls traslladarà amb AVE. L'interventor i el personal de seguretat que viatjaven a l'interior del tren estan informat els usuaris afectats. S'han activat els protocols per coordinar la situació amb Protecció Civil.

Estan traslladant als passatgers amb cotxes 4x4 dels Bombers fins al restaurant hostal La Granota. Des d'allà els traslladaran amb autobusos facilitats per Renfe fins a l'estació de Sils.

Segons informa Renfe, tècnics d’Adif s'han desplaçat al punt de la incidència per determinar-ne les causes i començar a reparar la infraestructura, que ha resultat malmesa.

"Agafeu-vos que xoquem"

Alguns viatgers del tren han explicat que, després de l'impacte, els equips d'emergències han fet baixar del tren els usuaris que no han patit ferides i han anat fins a un camp proper al punt de l'impacte des d'on els han anat traslladat fins a l'estació més propera per poder continuar el viatge. Als ferits, el SEM els ha atès o evacuat fins a centres mèdics. El Sistema d'Emergències Mèdiques ha informat que per al xoc han activat vuit unitat terrestres i l'helicòpter.

En el primer vagó, assegut just al costat de la porta del maquinista, hi anava assegut Ferran Castelló: "El maquinista ha sortit i ens ha dit que ens agaféssim perquè xocàvem contra un arbre. A partir d'aquí ja ha estat notar el cop".

Castelló no ha patit ferides i ha exposat que "en general s'ha mantingut la calma" perquè el maquinista havia tingut temps d'avisar als passatgers d'aquest primer vagó. Aquest viatger havia pujat just a l'estació Caldes per anar fins a Barcelona a un curs: "A aquesta hora ja prefereixo tornar a casa perquè se m'ha fet massa tard".

Dos vagons més enrere, Berta Costabella i Lídia Serrà no han tingut temps de rebre cap avís previ: "Estàvem fent el trajecte i de cop hem escoltat un cop molt fort, hem vist terra i arbres com si fos una allau, el tren s'ha parat i s'han apagat les llums. Se seguida ens han informat que la cabina havia xocat amb un arbre". Immediatament després les han fet baixar del comboi i anar fins al camp des d'on les havien de traslladar per continuar el trajecte.

Les dues usuàries han lamentat que feia "més d'una hora" que s'esperaven per a l'evacuació i han criticat que el servei arrossega "sempre problemes, ja siguin vagues o incidència contínuament".

Els viatgers entrevistats remarquen que no han vist cap ferit de gravetat i que tot ha quedat, en general, en un ensurt.