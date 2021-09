El rector de la UAB, Javier Lafuente, ha desvinculat els estudiants del macrobotellot al campus. "Les 8.000 persones no eren estudiants universitaris. El centre va ser utilitzat d'una forma no usual per fer una festa i hi havia gent que venia en trens de tot arreu, però no eren tots els nostres estudiants", ha assenyalat Lafuente als micròfons de Rac1.

"Es va decidir que fos la UAB, però hauria pogut ser en un polígon industrial", ha continuat el rector de la UAB, que diu que té constància que es va entrar en quatre apartaments de la Vila Universitària. "Espero que els incidents i els danys només siguin en aquests quatre pisos. De robatori, ens en consta només un, però podria ser que demà ens n'arribés algun més", ha reconegut Lafuente.

"Intentarem trobar els responsables i ajudar tots els estudiants. Respecte a les agressions, els membres de la comunitat tindran el nostre recolzament absolut", ha assegurat el rector de la UAB, que parla d'almenys una víctima d'una agressió sexual –una noia de 18 anys que ja ha presentat denúncia- i una víctima d'una agressió homòfoba, que encara no ha presentat reclamació davant els Mossos d'Esquadra.

"Demà espero tenir més informació, però crec que, com a mínim, la víctima de l'agressió homòfoba és estudiant de la UAB. I la de l'agressió sexual, no ho descarto", ha detallat Lafuente, que confia tenir més detalls aquest dilluns en una reunió de govern de la Universitat Autònoma de Barcelona."Repassarem tota la situació i espero que tinguem totes les dades. Ahir ja vaig parlar amb el conseller d'Interior i els Mossos d'Esquadra", ha comentat el rector de la UAB.

"El dia del macrobotellot teníem informació de la convocatòria a les sis de la tarda. Vam parlar-ne amb els Mossos, però ningú s'esperava que vingués tanta gent", ha apuntat Lafuente. "I ahir teníem notícies que hi havia una altra convocatòria per aquesta passada nit, que finalment no s'ha produït. Estàvem ja preparats per si de cas, que és el que fem normalment", ha conclòs el rector de la UAB.