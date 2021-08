Els Mossos d’Esquadra de l’Àrea Regional de Trànsit de Girona van denunciar penalment, el dia 27 d’agost, un home de 46 anys, de nacionalitat espanyola i veí de Roses, com a presumpte autor d’un delicte relatiu al trànsit per excés de velocitat. Els fets van passar en un control de velocitat que una patrulla de trànsit havia establert al quilòmetre 3,1 de la carretera GI-610, dins del terme municipal de Palau- saverdera. Pels volts de la una del migdia els mossos van detectar una motocicleta que circulava a 195 km/h, en un tram limitat a 80 km/h.

Davant la impossibilitat d’aturar la motocicleta i pel risc que representava per la resta d’usuaris de la via, una patrulla de mossos es va presentar al domicili del titular, el qui va reconèixer ser ell qui conduïa la motocicleta en el moment de la infracció. Per tot això, els mossos van obrir diligències penals al conductor com a presumpte autor d’un delicte contra la seguretat del trànsit i van citar-lo per tal que es presenti el pròxim dia 2 de setembre a declarar sobre els fets, al jutjat d’instrucció en funcions de guàrdia de Figueres.