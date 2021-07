Els Mossos d'Esquadra han detingut quatre persones que formaven part de dos grups actius especialitzats en robatoris violents. El 24 de juliol passat dues persones van atracar una botiga de telefonia de Barcelona amb un ganivet i després van fugir amb un ciclomotor. Anteriorment ja havien robat en una altra botiga de telefonia i en un hotel de la ciutat, segons la investigació. D'altra banda, el dia abans dues persones que anaven en moto van atracar de forma violenta una sala de jocs de Lleida, un hotel de Mollerussa i un restaurant. La policia els va poder detenir quan circulaven per l'A-2. Les detencions es van fer el dia 24, i tots ells acumulen nombrosos antecedents per fets similars.

El dissabte 24 de juliol dues persones van entrar a una botiga de telefonia de l'Eixample de Barcelona amb un ganivet de grans dimensions, van amenaçar el treballador i van endur-se divuit terminals telefònics i aproximadament 250 euros en efectiu. Diversos testimonis que ho van veure van intentar aturar-los quan fugien en un ciclomotor sostret. El conductor va fer diverses maniobres evasives i va envestir dos vianants, un dels quals anava en cadira de rodes.

Arran d'aquest accident, diverses persones van poder retenir un dels lladres, però l'altre va fugir després d'intimidar amb un ganivet altres vianants que volien retenir-lo. Un mosso d'esquadra fora de servei el va seguir, i en dues ocasions l'autor va escometre'l amb la seva arma blanca amb la intenció de punxar-lo. Finalment, el detingut va empentar el propietari d'una motocicleta que estava aparcada per endur-se-la, moment en què l'agent fora de servei va aconseguir detenir-lo.

La investigació ha aportat prou indicis com per atribuir-los dos robatoris violents més a una altra botiga de telefonia i a un hotel, els dies 13 i 22 de juliol, d'on es van emportar telèfons mòbils per valor de 4.500 euros i uns 400 euros més de les caixes registradores, ambdós a Barcelona

Els dos detinguts, de nacionalitat espanyola i 36 i 24 anys, sumen un total de 23 antecedents. Entre el mes de febrer i el moment en que són detinguts, el dia 23, un dels autors suma 8 antecedents, tots per fets violents.

Ruta de robatoris per l’A-2

El mateix dia 23, cap un quart de dotze de la nit, dues persones que anaven en motocicleta van entrar amb els cascs posats i amb navalles a una sala de jocs del barri de Balàfia de Lleida, van amenaçar un treballador de l'establiment i li van fer un tall però van marxar sense poder endur-se'n res.

Al cap de mitja hora la policia va rebre un avís d’un establiment hoteler de Mollerussa, segons els qual dues persones que es desplaçaven en motocicleta havien intimidat amb un ganivet de cuina els treballadors i s'havien endut 260 euros de la caixa.

Al cap d'una hora, els dos mateixos individus van amenaçar amb el mateix ganivet la treballadora d'un restaurant, van llençar la caixa registradora a terra, i se'n van endur 450 euros.

Un cop van saber dels tres robatoris, de la ruta de fugida i amb la descripció dels autors, els Mossos d’Esquadra de la comissaria d'Igualada van tancar la zona i van localitzar els dos individus circulant per l'autovia A-2. Els dos autors van fer diverses maniobres evasives de manera temerària per evitar l'acció policial fins que finalment van ser detinguts.

Durant l'escorcoll, els va trobar diners en efectiu i diversos objectes que permetien relacionar-los amb els robatoris amb violència de Lleida, Mollerussa i Fonolleres.

Els detinguts són de nacionalitat espanyola de 21 i 34 anys i veïns de Montornès del Vallès i Barcelona, respectivament. A aquest últim, li consten 54 antecedents policials, la majoria per robatoris.

Detingut reincident

Un cop identificats, els agents van comprovar que un dels detinguts era un dels tres integrants del grup d'atracadors que el 5 de juliol van dur a terme un robatori violent amb armes de foc simulades a una sala de jocs a Barcelona. Dos dels tres individus van ser detinguts 'in fraganti', mentre que el tercer (el detingut a Igualada) va fugir.

La investigació de la Divisió d'Investigació Criminal de Barcelona va permetre relacionar els tres integrants del grup amb un total de 12 robatoris amb violència i intimidació comesos en tres mesos a establiments comercials de Barcelona, Ripollet, Mollet del Vallès, Sabadell, Terrassa, Badalona, l’Hospitalet de Llobregat i Viladecans.

Els detinguts amenaçaven amb armes blanques i de foc simulades els treballadors, robaven els diners en metàl·lic de les caixes enregistradores i fugien ràpidament en motos sostretes.