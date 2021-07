El director general de Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvaments de la Generalitat, Joan Delort, ha retret al govern espanyol que no permetés l'ús de dos hidroavions francesos que estan a Perpinyà per atacar el foc de Llançà, oferint només els mitjans de l'Estat. «Ens vam emprenyar molt», ha reconegut a Catalunya Ràdio, on ha subratllat que aquest és un «dilema que arrenca de fa moltíssims anys». «No hi ha ningú que discuteixi que en un cas d'imperiosa necessitat d'actuar el primer és que vinguin els hidroavions francesos, perquè els tenim a Perpinyà i passen 15 minuts entre que s'enlairen i descarreguen aigua», ha continuat Delort, que ha instat a abordar aquesta qüestió en fred i amb tranquil·litat per solucionar-la de cara al futur.