Un home de 70 anys d’edat i de nacionalitat francesa ha mort aquest matí a la platja d’Empuriabrava, a Castelló d’Empúries (Alt Empordà).

L’avís al telèfon d’emergències 112 s’ha rebut a les 11:16 hores d’aquest matí. L’alertant ha informat que un home s’hauria trobat malament i ha caigut inconscient quan entrava a l’aigua. Immediatament, el servei de socorrisme l’ha començat a reanimar fins a l’arribada del SEM.

Al lloc s’han desplaçat dos unitats terrestres i un helicòpter del Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM) per continuar amb les maniobres de reanimació, tot i que finalment han resultat infructuoses.

La platja d’Empuriabrava disposa de servei de vigilància i en el moment dels fets la bandera que hi onejava era la groga. Fins al lloc, també s’han desplaçat 4 patrulles de la Policia Local de Castelló d’Empúries i efectius de la Guardia Civil, que s’encarreguen de les diligències.

Es tracta de la novena víctima mortal ofegada a les platges catalanes des que va començar la campanya el passat 15 de juny.

Protecció Civil de la Generalitat insisteix en la importància d’extremar les precaucions a la platja i escollir, en la mesura del possible, aquelles que estiguin vigilades. Podreu consultar-les al visor de Protecció Civil https://interior.gencat.cat/ca/arees_dactuacio/proteccio_civil/estatplatges/, on trobareu la informació de la bandera que hi oneja, serveis que ofereix.