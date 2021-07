La Guàrdia Civil ha detingut dos homes a la Jonquera que duien una pistola simulada, tres passamuntanyes, guants, una balisa GPS, tres punxons, cinta americana i brides de plàstic al cotxe. Segons informa l'institut armat, cap a les vuit del vespre de l'1 de juliol, els agents van aturar un vehicle amb matrícula francesa que circulava en direcció nord. Van identificar els ocupants i van comprovar les matrícules perquè sospitaven que podien estar manipulades. Les gestions van servir per constatar que en realitat pertanyien a un altre automòbil. La Guàrdia Civil va detenir el dos ocupants del cotxe com a suposats autors d'un delicte de falsedat documental.

Els arrestats tenen nombrosos antecedents policials a França per delictes contra la salut pública, robatori amb violència i robatoris de cotxes. En una altra actuació la mitjanit del 29 de juny, la Guàrdia Civil va aturar un vehicle amb matrícula italiana que circulava en direcció nord. El conductor estava nerviós i, per això, els agents van inspeccionar el vehicle. En un doble fons, hi van localitzar 22,3 quilos de marihuana envasada al buit. Van detenir el sospitós per un delicte contra la salut pública.