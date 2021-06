Els Mossos d'Esquadra han detingut una dona que ha tallat el penis a l'amo del bar on treballa a Sant Andreu de la Barca (Baix Llobregat) la nit de dilluns a dimarts, segons avança la SER i han confirmat fonts del cos policial a l'ACN. La dona s'ha personat a la Policia Local de Sant Andreu de la Barca per explicar que l'home volia agredir-la sexualment i que li ha tallat el penis. Els Mossos s'han fet càrrec de la investigació dels fets i han detingut la dona per un delicte de lesions. L'home es troba ingressat a l'hospital i la policia preveu detenir-lo perquè respongui davant de les autoritats per un delicte d'agressió sexual, indiquen les mateixes fonts policials.