Agents dels Mossos d’Esquadra de la Divisió d’Investigació Criminal (DIC) de la regió Policial Metropolitana de Barcelona han arrestat sis persones, d’edats compreses entre els 21 i els 27 anys i de nacionalitat romanesa, per la seva participació en cinc robatoris violents, un delictes de lesions, cinc delictes agreujats de furt i per pertinença a grup criminal.

La investigació comença després que el 4 de juny de l’any 2020 es produís el robatori d’un rellotge a l’entrada d’un pàrquing de Barcelona: dues dones joves s’acosten a la víctima i l’agredeixen de manera simultània per sostreure-li el rellotge i fugen de la zona amb un turisme conduït per una tercera persona que les estava esperant.

És a partir d’aquest fet que els investigadors inicien les indagacions policials que els condueixen a establir que al darrere d’aquest fet delictiu hi ha un grup criminal especialitzat en els robatoris en els quals les víctimes són generalment persones d’edat avançada que duen joies o rellotges d’alta gamma. Habitualment s’hi acosten amb qualsevol pretext per generar certa confiança i aleshores s’hi acosten per fer-los una abraçada. En aquest moment utilitzen la seva habilitat per apropiar-se de la joia o rellotge i endur-se-la sense que la víctima se n’adoni. En el supòsit que la persona sigui conscient que li estan intentant sostreure algun dels seus efectes personals no dubten en fer ús de la violència per consumar el delicte i s’aprofiten del fet que es tracti de persones vulnerables amb una capacitat limitada per enfrontar-s’hi. Un cop comès el robatori sempre fugen del lloc amb el còmplice que els espera amb un vehicle a una zona propera.

Els mossos han pogut acreditar que es tracta d’un grup itinerant que actua a Catalunya però que passa algunes temporades duent a terme la seva activitat delictiva en d’altres punts de l’Estat espanyol o en altres països europeus.

L’organització estava integrada per sis persones quatre de les quals eren les que generalment consumaven materialment els robatoris mentre que les altres dues ho feien de manera més esporàdica i habitualment els que actuaven com a conductors per facilitar la fugida.

El 17 de maig es va dur a terme el dispositiu d’explotació de la investigació i es va intervenir documentació relacionada amb els fets delictius, diverses claus dels vehicles que utilitzaven i peces de roba que duien en el moment de cometre els robatoris.

Els detinguts van passar a disposició judicial el 18 de maig i el jutge va decretar la seva llibertat amb càrrecs.

Dues detingudes per un altre robatori amb pel mateix mètode delictiu

El 17 de maig agents de paisà de la comissaria de Les Corts van detenir dues dones, de 20 i 18 anys i de nacionalitat romanesa, que no tenien relació amb el grup criminal desarticulat. Les arrestades acabaven de cometre un robatori amb el mateix modus operandi. En aquest cas un altre agent, que estava fora de servei, va detectar com les dues dones controlaven un home de 71 anys amb una actitud sospitosa, les va seguir a distància i va alertar a la comissaria d’aquest fet.

Aquest mosso va observar com les dues dones l’afalagaven amb l’objectiu d’apropar-s’hi i li deien que el podien cuidar si així ho volia. Amb la confusió que es generava amb aquesta posada en escena en la víctima una de les dones s’hi va atansar en actitud d’abraçar-lo i ho va aprofitar per descordar-li hàbilment la cadena d’or que duia, valorada en 1.200 euros. En aquest moment l’agent fora de servei va intervenir per impedir el robatori i evitar que les dues dones poguessin fugir. Aquest fet va coincidir en el temps amb l’arribada de la patrulla de paisà que les va poder detenir.

Les dues dones van quedar en llibertat amb càrrecs després de passar a disposició judicial.