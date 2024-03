L’estat de la microbiota intestinal influeix en la salut

L’intestí té un paper protagonista en el correcte funcionament del nostre cos, ja que impacta en el benestar tant físic com emocional. La microbiota intestinal, conjunt de microorganismes que poblen el nostre còlon, és la responsable d’aquest diàleg entre el nostre cervell i intestí. La microbiota és un conjunt de bacteris, virus, fongs, llevats... adaptat a viure al tracte digestiu, sobretot a l’intestí gruixut. La seva influència és fonamental per a la salut global del nostre cos i ment. No obstant,només un 25% dels espanyols saben explicar què és la microbiota i què són els probiòtics.

L’alimentació és clau per cuidar aquests microorganismes que viuen en el nostre sistema digestiu, però també hi influeix l’exercici físic, l’exposició a la llum natural, l’entorn en el qual ens impliquem i el moment vital de cada persona. La microbiota és considerada un òrgan més, tot i que el fet de no ser tangible, provoca que en moltes ocasions no es tingui en compte la seva cura. Per cuidar l’equilibri de la microbiota intestinal, els aliments que contenen probiòtics juguen un paper important. Els probiòtics són microorganismes vius que consumits en quantitat i viabilitat suficient poden tenir un efecte positiu sobre la microbiota intestinal. Les llets fermentades amb probiòtics com els bifidobacteris i els prebiòtics ajuden a equilibrar la microbiota intestinal i això es tradueix en una millor salut global i emocional. Activia de Danone, és una llet fermentada amb probiòtics naturals que han demostrat científicament el seu efecte en l’equilibri de la microbiota intestinal, aportant més diversitat de probiòtics.

Per parlar sobre l’efecte que tenen aquests microorganismes en el benestar general i sobre l’eix intestí cervell, EL PERIÓDICO va organitzar una taula rodona que va comptar amb la participació del Dr. Francisco Guarner, consultor de gastroenterologia del centre mèdic Teknon i president de SIAMPyP; la Dra. Amanda Rodríguez, psiquiatre de l’H. U. Vall d’Hebron; Mareva Gillioz, dietista integrativa i coach emocional i Antonio Torres, nutricionista i responsable de salut d’Activia. Els quatre ponents van ser moderats per Albert Sáez, director d’EL PERIÓDICO.

Eix intestí-cervell

Segons Rodríguez, la microbiota «és un segon cervell de veritat, hem de pensar que el 90% de la serotonina es troba en el sistema gastrointestinal. En psiquiatria, per exemple, veiem que el sistema digestiu té un impacte al cervell realment sorprenent. S’ha demostrat que en persones amb depressió, pot millorar el seu estat canviant la seva alimentació». La comprensió del concepte de salut global és essencial per tenir un impacte positiu en tots els aspectes de la vida. Menjar sa i alhora tenir un ambient tòxic no ajudarà a continuar millorant la salut global, tot ha d’anar en sintonia.

«Una microbiota intestinal bona ha de ser diversa, per digerir bé els aliments» Dr. Francisco Guarner — Consultor de gastroenterologia del centre mèdic Teknon i president de SIAMPyP

L’alimentació és clau, segons Gillioz. Els microorganismes que acull la nostra microbiota són aliats per tenir una bona salut. És important que en la nostra alimentació diària s’hi incloguin aliments que proporcionin probiòtics, com són les llets fermentades i altres aliments fermentats. Una altra ajuda per a la nostra microbiota és consumir aliments rics en fibra, ja que contenen prebiòtics que seran l’aliment per als bacteris dels nostres intestins. Un altre consell que va donar Gillioz, va ser el de cuinar per a un mateix i recuperar la cuina que es feia abans. El simple fet de veure com a millora la simptomatologia, «hauria de servir per empoderar el pacient i el consumidor que mengi millor». Els experts van coincidir que autocuidar-se i observar-se és positiu per començar a notar un canvi a nivell físic, mental, emocional i social.

«És increïble com un canvi d’alimentació pot influir en el benestar general i en l’estat d’ànim» Dra. Amanda Rodríguez — Psiquiatre de l’H. U. Vall d’Hebron

Entrenar la microbiota

Guarner va recalcar que una microbiota intestinal bona ha de ser diversa. Cada grup de bacteris té una funció concreta, per això, com més diversos siguin els bacteris que allotja la nostra microbiota, aquest òrgan millor realitzarà les seves funcions. Un aspecte important a tenir en compte i que van recalcar alguns dels experts és el fet de digerir correctament els aliments. Van afirmar que en el moment en què es deixa de consumir un aliment, durant temps, els bacteris deixen d’alimentar-se i es redueix la seva presència en la microbiota intestinal. Quan s’introdueix de nou l’aliment, a causa de la falta de bacteris que s’alimentaven dels seus nutrients, es dona una mala digestió.

Posar ordre és clau per equilibrar el cos i aconseguir una bona salut a tots els nivells. Les activitats diàries influeixen a l’hora de modular la microbiota, ja sigui per bé o per mal. Els experts van coincidir en què l’estat d’ànim o la forma en com es comença el dia, està directament relacionat amb l’estat gastrointestinal de la persona.

Activia és una llet fermentada que conté milions de probiòtics naturals que arriben vius a la microbiota intestinal en prou quantitat per ampliar la diversitat i la riquesa de microorganismes. La diversitat a la microbiota ajuda a digerir millor els aliments. «Activia ajuda a fer més diversa la teva microbiota intestinal, ja que és l’única llet fermentada que ha demostrat que els seus probiòtics arriben vius fins a aquest òrgan. Això és gràcies al gran coneixement de Danone, amb més de 30 anys d’investigació en ferments i que compta amb una col·lecció pròpia de ceps exclusius.

«Recuperar les tradicions culinàries naturals millorarà la nostra salut, tant digestiva com psicològica» Mareva Gillioz — Dietista integrativa i ‘coach’ emocional

L’alimentació

«Hem de cuidar l’alimentació per millorar el nostre benestar. Tant jo com els meus bacteris, som el que mengem», iniciava Gillioz. La nutrició influeix directament en l’estat de la microbiota intestinal que, alhora, és la que modula l’aspecte físic i emocional de cada persona. «Per millorar la nostra alimentació, és recomanable tornar a les coses naturals i recuperar les receptes i els menús de l’àvia, en què predominin els aliments de proximitat. Tant l’estil de vida com l’alimentació ha de ser ordenada. És clau apostar per ingredients que tinguin funcions antiinflamatòries», apuntava. D’altra banda, Gillioz va assenyalar que «també és molt important consumir habitualment aliments fermentats, que mantinguin els seus bacteris bons vius, com les llets fermentades, el quefir, els iogurts, o fins i tot el xucrut, entre altres». Tots aquests aliments poden servir per recuperar la diversitat de la microbiota intestinal perquè contenen probiòtics vius. És important destacar que s’ha demostrat científicament que aquests probiòtics han d’arribar vius a la microbiota intestinal per poder fer-la més diversa. A nivell de recomanació, no s’ha de començar una dieta rica en fibra de cop, sinó gradualment per no provocar desequilibri en els microorganismes que formen part de la microbiota intestinal.

«Activia és l’únic que ha demostrat que els seus probiòtics naturals arriben vius a la microbiota» Antonio Torres — Nutricionista i responsable de salut d’Activia

Segons Torres, la microbiota, fins i tot sent la desconeguda més gran, «té un gran poder». «Tenim tants bacteris com cinc mil vegades la població de la Terra i tot i que no els podem veure, treballen per a nosaltres i a canvi, nosaltres els acollim als nostres intestins i els alimentem amb la fibra dels aliments que mengem. Per això, Activia és una llet fermentada que conté cinc microorganismes entre els quals es troben els dos ferments propis d’un iogurt tradicional, però a més els bifidobacteris exclusius d’Activia», afegia.

«Danone, amb la seva gamma Activia aporta més diversitat de microorganismes i, amb això, ajuda a l’equilibri de la microbiota intestinal. És una manera d’entrenar a la microbiota perquè els probiòtics que conté el nostre producte arriben vius a intestí». Segons els experts, es recomanen cinc racions de vegetals al dia per a una dieta correcta, però tenint en compte que es necessita una microbiota intestinal diversa per això. Des de Danone apunten que és essencial el consum diari de probiòtics i Activia és l’aliment que ens ajuda en això.

Guarner va afegir que tenir els bacteris adequats és clau per tolerar i digerir correctament alguns aliments, especialment aquells d’origen vegetal que solen ser rics en fibra. En aquesta línia, Rodríguez deia: «Hem d’adaptar la nutrició en funció del nostre moment vital. Per a algunes publicacions científiques, la dieta mediterrània influeix positivament en la salut mental».

Per finalitzar, Torres, des de Danone, va voler apuntar que «fem campanyes de televisió amb demos visuals per mostrar com els probiòtics d’Activia arriben vius a la microbiota, participem en fòrums i fem didàctica sobre la microbiota intestinal als consumidors». Reconeixen que hi ha molta feina per fer, però actualment «per al 73% dels espanyols, la via preferent de consum de probiòtics és la llet fermentada», cosa que representa una oportunitat. Com a reptes de futur, Torres distingeix entre dos: «fer front al limitat coneixement sobre el poder de la microbiota i buscar formes creatives per explicar el poder que té aquest òrgan al cos humà».