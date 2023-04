La Direcció General de Trànsit (DGT) preveu uns 9,4 milions de desplaçaments per a la <strong>segona fase de Setmana Santa,</strong>que comença demà dimecres a les 15.00 hores i acabarà a la mitjanit de dilluns vinent 10 d’abril. Com informa la DGT, aquesta xifra suposa una mitjana d’1,5 milions de desplaçaments diaris, gairebé un 2,5% més que el 2022.

Es tracta, segons l’organisme de la fase més important d’aquesta operació especial en termes de volum. Des de l’inici de l’operació especial divendres passat, i fins a la mitjanit del dilluns 3, han mort 14 persones a les carreteres, per la qual cosa Trànsit insisteix a ser prudents al volant: «Zero alcohol, velocitat adequada, descansos cada dues hores o cada 200 quilòmetres, ús del cinturó...», recorda la DGT en un comunicat.

L’arrencada d’aquesta Setmana Santa ha sigut, segons el director general de Trànsit, Pere Navarro, «dolent» i «lleig». Aquest increment dels desplaçaments implica un augment de la sinistralitat.

Per a aquest dispositiu especial, la DGT compta amb la totalitat dels mitjans dels quals disposa, entre els quals s’inclouen tant els tècnics (radars fixos i mòbils de control de velocitat, helicòpters i drons, a més de càmeres i furgonetes camuflades per al control de l’ús del mòbil i del cinturó de seguretat) com els humans.

Però, a més, aquest any ha impulsat una nova mesura, que consisteix a adreçar-se pel nom als conductors als plafons informatius que hi ha col·locats en alguns punts de les carreteres espanyoles.

Segons imatges difoses per Trànsit, en aquests plafons estan apareixent missatges com «Carmen, cinturó, sisplau» o «David, cinturó, sisplau», una nova estratègia per captar l’atenció del conductor i recordar-li les normes de circulació.

A propòsit d’aquesta mesura, a Twitter tampoc han faltat els mems d’humor. «Manolo, porta pa», «Paco, posa’t a la dreta, gilipolles» o «Acabes de ser avançat per Jessy [emoticona d’uns llavis vermells]» són alguns dels missatges que es poden veure en aquesta xarxa social. Fins i tot empreses com Bizum o Samsung també.

Igual es efectivo si se utiliza bien pic.twitter.com/BqoObU8NZ4 — Manu xD (@manuxd78) 1 de abril de 2023