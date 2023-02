Espanya és el país líder a Europa en consum carni. Segons les darreres xifres del Ministeri d'Agricultura, Pesca i Alimentació, a Espanya es consumeixen 50 quilos de carn per habitant i any. Una altra enquesta realitzada per l'empresa Carpisa Foods afegeix més detalls, com ara que els espanyols en mengen més de dues vegades per setmana i que, encara que acullen bé les noves tendències en talls i varietats, prefereixen els clàssics: carn picada, hamburgueses i talls com filet i entrecot. Això converteix el carni en el quart sector industrial d'Espanya, amb una xifra de negoci de 31.727 milions d'euros, fet que suposa el 28,5% de tot el sector alimentari i el 2,55% del PIB espanyol. La indústria càrnia té una cita entre els dies 6 i 8 de març a Meat Attraction, la fira professional que se celebra a IFEMA MADRID.

Aquesta trobada es projecta com un instrument clau per a l'impuls i el creixement del teixit industrial carni i per posicionar Espanya com un dels principals ‘hubs’ internacionals per a la comercialització de productes carnis. Meat Attraction s'engloba dins de la Setmana de la Carn, que acollirà entre el 6 i el 12 de març diferents activitats adreçades a professionals i al públic en general per posar en valor els beneficis de la carn en una alimentació saludable, variada i equilibrada.

La carnisseria del futur

En cinc anys d'història, Meat Attraction ja ha aconseguit convertir-se en un referent per a tots els operadors de la comunitat càrnia. Una plataforma vertebradora d'activitat i oportunitats de negoci i internacionalització per a expositors, visitants i compradors.

La Fira comptarà amb l'àrea Producte: carns, derivats carnis; IbéricoLand, un espai expositiu monogràfic per a la indústria de productes ibèrics; àrea de carns i derivats amb figures de qualitat; i àrea halal i kosher. Com a novetat s'hi incorpora l'àrea Beef Place, que reunirà les empreses càrnies de boví. A tot això s'hi suma un important pes de l'Àrea Indústria Auxiliar, fonamental per al desenvolupament del sector.

D'altra banda, Meat Attraction torna a incorporar, amb la col·laboració d'Educarne, “The Butcher's Shop”, una zona expositiva de novetats al servei de l'especialització dels carnissers i xarcuters. Aquest espai acollirà diferents iniciatives com “La carnisseria del futur”, que traçarà una panoràmica de com seran els establiments a curt termini, tant pel seu disseny, com per la gestió, el control i la digitalització. Com a part de la programació de “The Butcher's Shop” comptarà amb Mickaël Chabanon, carnisser francès campió del món en l'especialitat de Bou a l'última World Butcher's Challenge de Sagrament (EUA).

Del Regne Unit i les Filipines

Un dels punts forts de Meat Attraction és que ofereix als participants una plataforma d’impuls i expansió internacional. En aquest sentit, IFEMA MADRID realitza una important inversió en el “Programa de Convidats Internacionals”, que atrau a la fira compradors de tot el món. De la mateixa manera, la fira comptarà amb la participació de més de 100 grans compradors de països prioritaris per als workshops B2Meat i, a més, a aquests programes s'hi han sumat els “Països Importadors Convidats”, que en aquesta ocasió són el Regne Unit i les Filipines. Aquests són mercats extraordinaris per absorbir importants volums d'importacions, cosa que els fa estratègics per a una indústria càrnia com l'espanyola.

Paral·lelament, Meat Attraction proposa als visitants un intens programa de jornades tècniques en què reconeguts professionals d'aquesta indústria debatran sobre els desafiaments, les tendències i oportunitats de la indústria càrnia. A més, per quart any consecutiu se celebrarà la IV Trobada de Dones en el Sector Càrnic.