L’activitat al volcà Cumbre Vieja de La Palma s’ha intensificat aquest dissabte i l’Institut Geològic i Miner d’Espanya (IGME) ha anunciat fins i tot que el con s’ha trencat i està deixant «una colada enorme» en direcció cap al mar. Els científics encara no saben quant pot durar l’erupció, que ha obligat ja a evacuar uns 6.000 ciutadans després dels últims desallotjaments, però un dels grans dubtes que està planejant els últims dies és com es veurà afectada l’orografia de l’illa canària.

Los Llanos de Aridane

L’Institut vulcanològic de les Canàries (Involcan) va assenyalar que «La Palma podria estendre’s uns metres més, en cas que les colades arribessin al mar», una cosa que encara no s’ha produït però que no es descarta que pugui passar. De fet, els científics ja van constatar aquests dies que la superfície de La Palma s'ha deformat entre 10 i 15 centímetres per l’activitat sísmica prèvia.

Però algunes imatges de l’abans i el després de l’erupció ja estan constatant l’espectacular transformació que està experimentant La Palma després del pas de la lava i amb l’expulsió de la cendra del volcà, que està destrossant cultius i cases. El material piroclàstic concentrat està modificant el paisatge de l’illa, com s’aprecia en aquestes fotografies d’AFP preses al mateix punt, Los Llanos de Aridane, amb menys d’una setmana de diferència: la primera, el 19 de setembre, dia de l’erupció, i la segona, aquest dissabte 25 de setembre.