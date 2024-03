Les farmàcies de Catalunya distribueixen des d’aquest dilluns productes menstruals reutilitzables de manera gratuïta. Es tracta d’una mesura pionera al món impulsada per la Generalitat per garantir l’equitat menstrual. Les dones podran escollir, a la farmàcia, copes, calces menstruals i compreses de tela, en funció del que millor s’adapti a les seves necessitats.

2,5 milions de persones

Es calcula que a Catalunya 2,5 milions de persones entre 10 i 60 anys es podran acollir a aquesta mesura, que també va adreçada a persones no binàries i homes trans que menstruïn. Si hi ha alguna persona amb la menstruació que no estigui en aquesta franja d’edat, podrà fer una sol·licitud senzilla a la farmàcia.

Les farmàcies que formin part del projecte tenen un distintiu que les identifica i les acreditarà com a punt autoritzat de distribució. Per recollir el producte a les farmàcies acreditades, caldrà presentar un codi QR individual i intransferible que es trobarà a l’aplicació La Meva Salut. En cas que algú tingui alguna dificultat, el personal farmacèutic oferirà suport per obtenir el codi dins l’aplicació i garantir, així, l’accés a tota la ciutadania.

Assessorament del farmacèutic

La Generalitat forma els equips farmacèutics perquè informin i assessorin sobre el cicle i els productes menstruals. La mesura s’ha tirat endavant a través d’un conveni de col·laboració entre la Generalitat i el Consell de Col·legis Farmacèutics de Catalunya.

La distribució gratuïta i universal de productes menstruals reutilitzables a totes les dones de Catalunya forma part del Pla integral d’equitat menstrual i climateri 2023-2025.

El pla té un enfocament transinclusiu i, per tant, també s’adreça a les persones no binàries i els homes trans que menstruïn. Es calcula que al voltant de 2,5 milions de dones se’n beneficiaran.

A més de garantir l’equitat menstrual, la mesura té per objectiu fomentar l’ús de productes reutilitzables i reduir l’empremta que deixen al planeta les més de 9.000 tones de residus que es produeixen cada any a Catalunya per l’ús de tampons i compreses d’un sol ús. L’accés gratuït suposa també un important estalvi per a les dones i les famílies perquè si, per exemple, s’opta per l’ús de la copa, la despesa al llarg de la vida fèrtil és d’aproximadament 145 euros enfront dels 2.500 euros que costen els tampons i les compreses d’un sol ús.