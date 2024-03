Ginea salut femenina és un centre de salut especialitzat en la cura i el benestar de la dona en totes les etapes de la seva vida. Inicialment, va començar sent un centre ginecològic, situat al carrer Vilafant de Figueres. I de mica en mica, parant atenció en les necessitats de les dones que tractaven han anat ampliant el catàleg de serveis per tenir una cura integral de la salut femenina.

Recentment, s’han traslladat al carrer Sardana 25 de Figueres on han creat un espai acollidor centrat en l’atenció a les dones.

La iniciativa, única a l’Alt Empordà amb una mirada femenina, s’enfoca a cuidar la dona en diferents àmbits i especialitats mèdiques: ginecologia i obstetrícia, llevadora, mamografia i ecografia mamària, fisioteràpia del sòl pelvià, psicologia clínica, psiconeuroimmunologia, medicina estètica i salut del son.

En aquesta línia, l’objectiu de Ginea és que les dones entrin a la consulta i trobin un espai de tranquil·litat, on se sentin escoltades, respectades i cuidades. «Hem creat un equip de professionals especialitzats en la salut femenina, que ofereixen una assistència de qualitat, però alhora propera i empàtica», expliquen els responsables del centre.

«Creiem que cada dona és única, amb unes necessitats diferents, i volem oferir-li un acompanyament integral i personalitzat», asseguren. Per aquest motiu, l’equip de professionals de Ginea, liderat per la doctora Mireia Teixidor, està en creixement i constant formació per estar actualitzat i poder oferir el millor servei.