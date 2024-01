L’Ajuntament de Capmany ha fet una donació de 1.000 euros a la Fundació Salut Empordà (FSE) que es destinarà a la campanya de captació de fons per a la millora de les instal·lacions de Pediatria de l’Hospital de Figueres. En concret, aquests diners s’han invertit en l’adquisició d’una taula interactiva tàctil infantil, que s’instal·larà a la sala d’espera pediàtrica de Consultes Externes. Els infants podran explorar pels jocs de manera didàctica, en un nou ambient acollidor i confortable.

Gràcies a aquests 1.000 euros, la campanya ja porta recaptats 40.017 euros. Està previst que els treballs d’adequació dels espais pediàtrics comencin en les setmanes vinents i, en un primer moment, s’actuarà a la sala d’espera de Consultes Externes. En una segona fase, s’abordarà la sala de jocs de la planta de Pediatria i, més endavant, serà el torn de fer millores a les cinc habitacions.

Aquest és el tercer any que l’Ajuntament de Capmany dona suport econòmic a la FSE amb un objectiu concret: el 2020, va aportar 1.000 euros per a la compra d’un ninot de simulació perquè el Servei de Pediatria i Neonatologia pogués perfeccionar les maniobres de reanimació cardiopulmonar i altres tècniques d’emergència, i el 2022 la quantitat també va ser de 1.000 euros, que es van utilitzar en la compra d’unes ulleres de Realitat Virtual (RV) per a la planta Maternoinfantil de l’Hospital, una eina tecnològica que es fa servir quan s’han de fer certes proves o exploracions als infants que estan ingressats al servei de Pediatria.

Compromís amb el territori

El director gerent de la FSE, Sergi Iglesia, ha agraït personalment a l’alcalde de Capmany, Joan Fuentes, i a la primera tinent d’alcalde de Sanitat i Benestar Social, Margarita Canta, l’ajut constant que ofereix el consistori capmanyenc a la Fundació Salut Empordà. “Per a nosaltres, aquestes donacions tenen un gran valor, no només per l’import en si, sinó pel fet que mostren la mobilització del territori i la implicació de les administracions en una qüestió tan important per a la ciutadania com són la salut i l’assistència sanitària a les persones”, ha manifestat Sergi Iglesia.

L’alcalde, per la seva banda, explica que aquest gest solidari forma part del compromís del seu poble amb el territori i especialment amb l’entitat sanitària que dona atenció a tot l’Alt Empordà. "Quan l’Ajuntament de Capmany confecciona el pressupost anual, hi ha una partida que ja identifiquem com a subvenció directa per a l'Hospital de Figueres. És un centre comarcal, que dona servei al nostre poble i a la comarca, i creiem que hem de col·laborar en el que puguem”, ha dit Joan Fuentes.