Dimarts 4 de juliol tindrà lloc la tercera edició de la Diada de la Fundació Salut Empordà, destinada a pacients ingressats, usuaris, acompanyants, i als professionals que treballen a l’entitat. Enguany, l’esdeveniment comptarà amb més actuacions musicals ubicades en diferents punts de l’Hospital de Figueres i del Centre Sociosanitari Bernat Jaume (en total, seran set concerts) i amb dues activitats lúdiques relacionades amb l’àmbit de la salut.

Un cop més, la Diada de la Fundació és possible gràcies a la col·laboració desinteressada dels grups que hi actuen i d’empreses, entitats i particulars de l’Alt Empordà. L’esdeveniment s’emmarca en la voluntat d’acostar l’art a l’entorn hospitalari, i més concretament la música en directe, com a eina per a humanitzar l’assistència, fer els centres sanitaris més amables i millorar el benestar dels pacients ingressats i dels professionals.

Pel que fa als concerts de petit format i de curta durada que tindran lloc a l’Hospital de Figueres, aniran a càrrec de diferents formacions. Rec del Temps (entre els membres hi ha un professional que treballa al servei de Laboratori de la Fundació), i Clima actuaran a fora la plaça de l’Hospital, Alquímia Musical oferirà un petit espectacle a la planta Maternoinfantil, el trio de l’Orquestra de Metges de Girona tocarà a Consultes Externes, i el músic Norfeu cantarà als serveis de Rehabilitació i Diàlisi. En el cas del Centre Sociosanitari Bernat Jaume, allà s’ha previst una actuació a la 2a planta del centre perquè hi puguin assistir totes les persones ingressades. Com ja és habitual, anirà a càrrec del combo de professors del Casino Menestral Figuerenc.

A més dels concerts, dimarts al matí es muntaran dos estands a fora la plaça de l’Hospital en què s’oferiran dues activitats lúdiques per als professionals relacionades amb l’àmbit de la salut. Decathlon ensenyarà com muntar un gimnàs a casa disposant de pocs diners i poc espai, i el Grup DEA de l’Alt Empordà farà un concurs de reanimació cardiopulmonar. Durant el matí i primera hora de la tarda, també s’oferirà una degustació per als professionals a càrrec de Bimba’s Cakes, Cuina 22, Bye Bye Blat! i Emporhotel.

Els primers hospitalers de Figueres

Els dos anys anteriors, la Diada de la Fundació s’havia celebrat l’1 de juliol, perquè aquest dia del 1313 el bisbe Guillem de Vilamarí va presidir a Vilabertran el nomenament de Bernat Jaume i Garsenda com a primers hospitalers de l’Hospital de la vila de Figueres, que s’havia construït gràcies a la donació dels seus béns. Com que en aquesta tercera edició l’efemèride cau en dissabte, es va decidir traslladar la Diada al dimarts 4 de juliol.