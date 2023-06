El mes de maig passat va fer un any que Tàndem Psicòlegs va obrir la seva consulta a peu de carrer, a Figueres, i la psicòloga i fundadora del gabinet Helena Esparraguera en fa una valoració molt positiva. En la consulta s’ofereix teràpia individual a adults, teràpia de parella i psicooncologia. Esparraguera també realitza programes formatius molt específics i, en concret, un que desenvolupa el Departament de Justícia de la Generalitat per a usuaris amb mesures penals alternatives per violència de gènere.

En aquest primer any, Esparraguera ha acompanyat moltes parelles i ha observat que abans era més fàcil portar una família per l’estructura que hi havia. «Avui els dos membres treballen, que és com ha de ser, i ho intenten assumir tot i, a més, tenen expectatives molt altes. Esperen combinar l’aspecte professional, el personal de cada un i el familiar i tot això els sobrepassa i fa que la parella es desgasti, cosa comprensible, perquè tots som humans», explica. I afegeix que a la seva consulta troben un espai on expressar-se sense discutir i amb una persona que fa de mediadora i això els ajuda a veure que realment no tenen un problema de parella, sinó que estan desbordats i estressats i a això se suma el context econòmic i social actual.

En referència amb la teràpia individual, on també tracta algun pacient adolescent, assegura que el que troben els seus pacients és «un lloc on poder-se prioritzar i expressar-se sense ser jutjat i on es validen els seus sentiments». Sobre els adolescents també destaca que, a banda del context social complicat i incert, els dispositius electrònics tenen un gran inconvenient i és que es passen molt temps enganxats i no dormen les hores que necessiten i això fa que estiguin esgotats, així que, a la consulta, també es treballa la relació amb la tecnologia.