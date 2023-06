La botiga Orígens Concept Store va néixer fa deu anys amb l’objectiu que al seu establiment trobéssiu calçat confortable i respectuós amb el medi ambient. Per aconseguir aquesta fita, van adquirir un compromís de responsabilitat social i sostenibilitat amb els seus proveïdors i al llarg d’aquesta dècada han prioritzat els productes i les marques amb un valor afegit.

L’establiment va ser un nou concepte de botiga, inspirat en «la fidelitat a uns orígens artesans, on l’espardenya, el cànem, els materials naturals, sostenibles i el Mediterrani hi juguen un paper fonamental. Conceptes que quan vam obrir no eren tan coneguts com ara», explica el responsable de la botiga, Miquel Roig.

El nom tampoc es va escollir a l’atzar, ja que cada lletra que el conforma està lligada amb els valors que promou la botiga: Oxigen, apostar cada cop més per aquelles marques allunyades de les grans indústries i de les grans emissions de CO₂. Reduir: atenuar l’impacte ambiental i apostar en la mesura del que sigui possible per les petites indústries; Innovació: fusionar el món online amb l’offline dels aparadors i el contacte visual i directe amb els clients; Green: el verd és el color de les plantes i la natura; Ecològic: a l’establiment, trobareu productes confeccionats i tractats amb el mínim consum d’aigua, teixits de qualitat sense fixadors químics i articles procedents de materials reciclats prèviament tractats; Natural: productes de proximitat, artesanals, de produccions més petites i que s’allunyen d’aquells teixits artificials que utilitzen les grans multinacionals; Sostenible: conscienciar les generacions futures de la importància d’adquirir productes fets amb materials reciclats de la mateixa qualitat i disseny que els millors productes dissenyats i fets amb materials no reciclats. Tot això és el que fonamenta Orígens. On trobareu una àmplia selecció de primeres marques que es caracteritzen per la seva innovació en el calçat, tant en materials, disseny com en confortabilitat.

La botiga també és coneguda pels seus aparadors carismàtics. Ara que s’acosta la revetlla de Sant Pere estan preparant una composició que evocarà l’essència de l’establiment, elaborat amb materials artesans mediterranis.